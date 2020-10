Wenn die Mülliger tschämbelen, beinelen sie bis nach Windisch

Beispielsweise stolpert man in Jonen und Mülligen über den Flurnamen Schämbele sowie im benachbarten Windisch über Tschämbele. Auch wenn sich unterschiedliche Schreibweisen zeigen, ist das Gleiche gemeint. Das beweist auch die historische Schreibweise Tschembele zum Mülliger Namen. Ebenso zeigt ein Blick auf historische Karten, dass sich der Geltungsbereich des Namens erst in jüngerer Zeit bis in die Gemeinde Windisch erweitert hat. Der Ursprung des Namens liegt auf Mülliger Boden in einem steilen Waldstück an der Grenze zu Hausen.

Der Namenschatz wird auf der Projektwebseite online zugänglich gemacht. Zudem werden die Ergebnisse auch an Spaziergängen in ausgewählten Gemeinden präsentiert. (az)

Mitmachen können alle: Namen melden, sich als Gewährsperson vorschlagen oder am öffentlichen Spaziergang teilnehmen. Die Namen werden gegebenenfalls an Ort und Stelle, direkt im Gelände, erhoben. Mittels einer Begehung im Feld mit Personen, die mit der lokalen Namenwelt vertraut sind, werden sie gesammelt.

Ankenland, Grindwäschi, Brummel, Bäpperch, Tüfelsloch und Wüestmatt – diese Flurnamen sind im Aargau enorm vielfältig und bisher unerforscht. Der Verein «Aargauer Namenbuch» will in den Jahren 2020 bis 2023 erstmals die Flurnamen erheben und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die lokale Bevölkerung kennt ihre Namenwelt am besten, auch Namen, die nur mündlich verwendet werden und nicht auf einer Karte erscheinen.

Der Verein Aargauer Namenbuch widmet sich in den nächsten drei Jahren der Aufnahme der bisher unerforschten Flurnamen. Die Erfassung der lokalen Namenwelt soll zusammen mit der Bevölkerung erfolgen, die ihre Namen am besten kennt.

In Jonen hiess die Örtlichkeit einst Schempelenmatten, sodass ein anderer Namensursprung anzunehmen ist, wohl ein Besitzverhältnis zu einer Person namens Schemp oder Jean-Pierre, eingedeutscht eben Schemp oder (T)schämp. So wie dies auch in der Tschämpeholde in Zunzgen BL der Fall ist.

Steile Stellen, kurze Schritte, oder beinförmiges Gelände

Ein Blick in die Landschaft zeigt auf der Aussenseite des Reussbogens zwischen Mülligen und Windisch tatsächlich ein steil ansteigendes Waldstück. Die darin angelegten Wege verlaufen heute weniger steil als einst. Gut möglich also, dass man sich hier nur in kurzen Schritten hat fortbewegen können. Wer kurze Beine hatte, musste also ganz schön «beinelen», wenn er im Tempo mithalten wollte.

Nicht ganz ausgeschlossen werden kann ein Bezug zur Topografie, möglicherweise zu einem beinförmigen Geländestück. Die Topografie beeinflusste eine grosse Anzahl Flurnamen. Ein weitverbreiteter Name ist Strick für einen schmalen, langgezogenen Geländeteil, aber auch Wege und Pfade. Ein Strick liegt in Wegenstetten, Mellikon oder Full-Reuenthal. Ebenso verbreitet ist Stich, beispielsweise in Küttigen oder Murgenthal. Ein Stich verweist auf abschüssige Örtlichkeiten und steile Anstiege. Beides Orte, an denen die Fortbewegung gehemmt oder erschwert werden kann. Dann muss man halt ein wenig «tschämbele».