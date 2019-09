Sibylle Ming: Ihre Forderung widerspricht unseren Grundsätzen. Wir orientieren uns an den sexuellen Rechten. Darunter fällt, dass alle so viele Kinder haben dürfen, wie sie wollen. Bei der Familienplanung beim Portemonnaie anzusetzen, ist der falsche Ansatz. Wir setzen stattdessen auf Bildung und Information.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, dass SVP-Grossrätin Martina Bircher aus Aarburg die Sozialhilfe für Grossfamilien deckeln will?

Die Fachstelle Seges in Aarau informiert Menschen im Aargau, unabhängig von Nationalität und Religion, kostenlos zu den Themen Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten. Sibylle Ming hat als Fachfrau für sexuelle Gesundheit in Bildung und Beratung mit den unterschiedlichsten Menschen und Geschichten zu tun.

Was heisst das konkret?

In der Beratung habe ich mit vielen Frauen zu tun, die ein Kind erwarten oder gerade eines geboren haben und auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. In solchen Gesprächen spreche ich die Themen Familienplanung und Verhütung immer an. Aber ohne Warnfinger. Es ist nicht meine Aufgabe, einer Frau von weiteren Kindern abzuraten.

Was sagen Sie den Frauen?

Ich frage sie, wie es mit der Familienplanung aussieht, was sie über Langzeitverhütungsmethoden denken oder ob sie mit ihrem Partner über Verhütung und weitere Kinder sprechen können.