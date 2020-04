Wen nominiert die Aargauer SP für die Regierungsratswahlen? Die drei Kandidaten im grossen Vergleich

Bereits vor eineinhalb Jahren stand die SP Aargau vor dem Frauen-Dilemma: Yvonne Feri und Cédric Wermuth wollten für den Ständerat kandidieren. Obwohl sich die Genossen die Förderung der Frauen in höheren Positionen vor allen anderen auf die Fahne geschrieben hatten, gaben die Delegierten deutlich Cédric Wermuth den Vorzug. Yvonne Feri kandidierte schliesslich im Herbst 2019 für den Regierungsrat und unterlag im zweiten Wahlgang knapp dem jetzigen Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP). Der Regierungsrat wurde mit der Wahl Gallatis wieder zum Männergremium. Und jetzt könnte ausgerechnet die SP dafür verantwortlich gemacht werden, wenn das auch nach den Gesamterneuerungswahlen vom 18. Oktober so bleibt. Denn ihr Regierungsrat Urs Hofmann ist der einzige, der zurücktritt, sein Sitz ist also auch der einzige, der sicher neu besetzt werden wird. Der Anspruch der SP als zweitgrösste Partei des Kantons wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Die einzige Nichtregierungspartei, die bereits eine Kandidatin für die Wahlen aufgestellt hat, sind die Grünen. Mit der Zofingerin Christiane Guyer wollen sie aber explizit einen Sitz der Bürgerlichen übernehmen, nicht jenen der SP. Die Kandidatin oder der Kandidat, den die Delegierten der SP nominieren, hat also sehr gute Chancen, in den Regierungsrat gewählt zu werden. Geschlecht als Kriterium passt nicht allen in der SP Zur Auswahl stehen die Aarauer Stadträtin Franziska Graf und die beiden Grossräte Marco Hardmeier und Dieter Egli. Wäre die Frauenfrage das einzige Kriterium, wäre der Fall klar. Dass man eine Kandidatin oder einen Kandidaten aber nicht aufgrund des Geschlechts nominieren will, sagte SP-Präsidentin Gabriela Suter bereits vor der Nominierung für die Ständeratskandidatur und bei der jetzigen Ausmarchung betont sie es wieder. Welche anderen Kriterien müssten also spielen? In den politischen Inhalten unterscheiden sich die drei höchstens in Nuancen, sie vertreten alle klar die Positionen der SP. Als Entscheidungsgrundlage kann das nicht herhalten. Vielleicht aber der Bekanntheitsgrad? Franziska Graf ist noch keine feste Grösse in der Aargauer SP. Zwar sass sie während sechs Jahren im Grossen Rat, seit zwei Jahren aber nicht mehr. Sie ist auch nicht Delegierte für die SP Aargau und kommt damit nicht regelmässig automatisch mit jenen Menschen in Kontakt, die sie jetzt wählen sollen.

Die drei Kandidierenden im Direktvergleich Zur Person Dieter Egli (49), Grossrat, Windisch Lizenziatsstudium in Soziologie, Kunstgeschichte und BWL. Kommunikation bei Coop, einer Krankenversicherung und einer Agentur. Seit 2016 Leiter Kommunikation bei der Gewerkschaft Syna. Single, Marathonläufer.

Franziska Graf-Bruppacher (49), Stadträtin, Aarau Kaufmännische Lehre, selbstständige Unternehmerin, Störbuchhalterin und Kinesiologin. Franziska Graf ist seit 24 Jahren verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Marco Hardmeier (43), Grossrat, Aarau Primarlehrerpatent, Jus-Studium (ohne Abschluss). Seit 2011 Schulleiter in Wettingen (ab 2014 an der Primarschule Zehntenhof). Marco Hardmeier lebt in eingetragener Partnerschaft. Politisches Profil Dieter Egli Ist seit 2002 im Aargauer Grossen Rat, seit 2008 als Co-Fraktionspräsident. Seit zwei Jahren Vizepräsident der SP Aargau, seit 2017 zudem Präsident der Vereinigung Kantonspolizei Aargau.

Franziska Graf-Bruppacher Ist seit 2014 Stadträtin in Aarau, Ressort Bildung und Jugend. Von 2012 bis 2018 war sie Grossrätin, zuvor Einwohnerrätin in Aarau. Graf ist die Kandidatin mit Exekutiv-Erfahrung.

Marco Hardmeier Ist bereits seit 1993 SP-Mitglied. 2006-2014 SP-Aargau Präsident (bis 2009 im Co-Präsidium). Seit 2010 im Aargauer Grossen Rat, im Amtsjahr 2016 Grossratspräsident. Seit 2017 Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Auftreten Dieter Egli Ruhig. Dieter Egli hat mit seiner Kandidatur gezögert, obwohl er sehr gerne in den Regierungsrat will. Er stellt seine Person in den Hintergrund und macht Politik der Sache wegen. Gut für ein Exekutivamt, für den Wahlkampf könnte er zulegen.

Franziska Graf-Bruppacher Selbstbewusst, bestimmt. Franziska Graf sagt, was sie will und warum sie es will, auch mal sehr deutlich. Als Stadträtin kann sie aber auch Kompromisse eingehen und Entscheide contre cœur mittragen.

Marco Hardmeier Offen, selbstsicher. Marco Hardmeier geht auf die Leute zu und redet mit ihnen, gerne auch über sich selber. Er sagt aber auch klar, wenn er etwas anders hätte oder er etwas anders sieht als die anderen; dann ist er bestimmt. Mobilisierungskraft innerhalb der SP Dieter Egli Gross. Egli ist seit 18 Jahren im Grossen Rat, die Genossen kennen ihn. Im Hearing bemerkte jemand, über Egli habe man noch nie ein schlechtes Wort sagen hören. Wer sich jemanden mit Ecken und Kanten wünscht, wählt ihn aber eher nicht.

Franziska Graf-Bruppacher Gemischt. Der Bekanntheitsgrad von Graf ist der tiefste aller Kandidierenden. In Aarau ist sie bekannt, im Aargauer Osten, als einzige Nicht-Grossrätin, weniger. Wer auf eine Frau setzen will, wählt sie.

Marco Hardmeier Unklar. Marco Hardmeier ist zwar sehr bekannt und als Präsident der Konferenz Aargauischer Staatspersonalverbände kann er bei Gewerkschaften punkten. Aber: Er muss sich gegen eine Frau und gegen den allseits gemochten Egli behaupten. Der Geschlechtsfaktor Dieter Egli Schlecht. Männer mittleren Alters hat es bereits fünf im Regierungsrat. Diversität bringt die SP mit Egli dort nicht hinein. Das Dilemma ist ihm bekannt, aber mehr als Versprechen, sich für Gleichberechtigung einzusetzen kann er nicht.

Franziska Graf-Bruppacher Nicht ihre Person, sondern die Frauen hätten Anspruch auf einen Sitz im Regierungsrat, sagt Franziska Graf. Das sehen viele Männer und Frauen aus allen Parteien gleich. Grafs Vorteil in der Frauenfrage ist natürlich unbestritten.

Marco Hardmeier Marco Hardmeier wäre der erste offen homosexuelle Aargauer Regierungsrat, würde er gewählt. Das würde dem SP-Anspruch von Gleichberechtigung entsprechen, aber auch mit Hardmeier bliebe die Regierung eine rein männliche. Fürsprecherinnen und Fürsprecher Dieter Egli Der Grossrat Thomas Leitch und der ehemalige Grossrat Jürg Caflisch, aber auch Frauen, die ehemaligen Grossrätinnen Barbara Roth und Denise Widmer, haben sich in den Hearings für Dieter Egli ausgesprochen.

Franziska Graf-Bruppacher Die einzige Kandidatin hat die SP Frauen Aargau und die Juso auf ihrer Seite. Fürsprecher waren Co-Fraktionspräsidentin Claudia Rohrer, alt Grossrätin Anna Andermatt, Schulpfleger Daniel Fondado und Stadtrat Daniel Siegenthaler.

Marco Hardmeier Die beiden Grossrätinnen Silvia Dell'Aquilla und Rahela Syed sowie Grossrat Jürg Knuchel und Katharina Kerr redeten als Fürsprecherinnen an den Kandidierenden Hearings für Marco Hardmeier.

Marco Hardmeier war hingegen 2016 sogar Grossratspräsident und ist seither nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch weit über die SP hinaus ein bekannter Name. Zudem ist er Präsident der wichtigen Geschäftsprüfungskommission. Dieter Egli ist seit 18 Jahren im Grossen Rat, seit zwölf Co-Präsident der Fraktion und darum ebenfalls prominent in der Aargauer SP. Hinzu kommt, dass sich sowohl Hardmeier als auch Egli als Grossräte und durch ihre jeweiligen Funktionen mit der kantonalen Politik und den aktuellen Herausforderungen beschäftigen. Sie kennen sich dort bestens aus und können Fragen dazu detailliert beantworten. Das fehlt Franziska Graf, dafür ist sie die einzige aus dem Kandidatenreigen, die als Aarauer Stadträtin derzeit in einem Regierungsamt tätig ist. Sie hat Erfahrungen in einem solchen Gremium gemacht, in dem auch Kompromissbereitschaft gefragt ist.

Dass ihr Geschlecht bei der Ausmarchung ein klarer Vorteil sein könnte, sagt Franziska Graf nicht. Die Motivation für ihre Kandidatur begründet sie trotzdem primär damit, dass die Hälfte der Aargauer Bevölkerung nicht in der Regierung vertreten sei. Das müsse sich ändern, möglichst rasch solle eine Frau dort einziehen. Weil sich sonst keine Frau für eine Kandidatur zur Verfügung gestellt habe, mache sie es, sagte Graf am ersten Kandidierenden-Hearing. Unter anderen Nationalrätin Yvonne Feri, Kantonalpräsidentin Gabriela Suter und Grossrätin Simona Brizzi hatten kein Interesse. Marco Hardmeier stellt sich auf den Standpunkt, dass die SP auch für mehr Gleichberechtigung sorgen könne, indem sie ihn zum ersten homosexuellen Regierungsrat macht. Doch bisher steigt niemand wirklich auf dieses Argument ein oder würde ihn deswegen für die Regierung portieren. Die SP Frauen Aargau sowie die Juso haben gar schon vor dem Ablauf der Meldefrist für die Kandidaten bekannt gegeben, dass für sie ein männlicher Kandidat nicht in Frage kommt.