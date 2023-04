Weltweite Solidarität Römisch-Katholische Landeskirche Aargau: 90’000 Franken für Projekte in Afrika, Mittel- und Südamerika Die Römisch-Katholische Landeskirche Aargau spendet 90’000 Franken für Langzeitprojekte in Afrika, Mittel- und Südamerika sowie 9’000 Franken für die Not- und Katastrophenhilfe in Ruanda und Uganda.

Der Kirchenrat der Römisch-Katholischen Landeskirche Aargau spendet insgesamt 90’000 Franken an sechs Langzeitprojekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen in Zimbabwe, Burkina Faso; Mali, Nairobi und der Missionsprokur Auw, die alle von Aargauer Kirchgemeinden und deren Weltgruppen begleitet und unterstützt werden. Weitere 9’000 Franken gehen an drei Nothilfe-Projekte in Ruanda und Uganda.

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. (Symbolbild) Keystone

Die Langzeitprojekte werden drei bis zehn Jahre durch die Landeskirche unterstützt, sofern das Projekt durch eine Aargauer Kirchgemeinde begleitet und unterstützt wird.

Unter dem Aspekt der grenzenlosen Solidarität unterstützt die Römisch-Katholische Landeskirche Aargau mit einem Teil der Kirchensteuern regional, national wie auch weltweit Menschen in Not. Mehr darüber, was mit den Kirchensteuern alles möglich gemacht wird, erfahren Sie auf der Webseite ag.kirchensteuern-sei-dank.ch. (has)