Früherkennung: Flächendeckende systematische Screenings

Bei der Früherkennung geht es darum, Krebskrankheiten zu erkennen, bevor sie sich mit Symptomen bemerkbar machen. Dies soll dazu führen, dass Behandlungen schonender sein können und die Heilungschancen verbessert werden.

Die Krebsliga Aargau setzt sich dafür ein, dass in Zukunft alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons von derartigen Früherkennungsprogrammen profitieren können. Bald soll allen Frauen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren in einem Abstand von zwei Jahren eine Mammografie angeboten werden. Diese Screening-Untersuchungen auf Brustkrebs werden qualitätskontrolliert und von der Krankenkasse franchisebefreit bezahlt sein. Ein weiteres Programm zur Früherkennung von Darmkrebs sei zudem in Planung, heisst es.

Spezialisierte Palliative Care: Lebensqualität bis zum Tod

Auch in der Palliative Care bestünden nach wie vor Versorgungslücken. Die Krebsliga Aargau hat deshalb mit der Onko-Spitex ein entsprechend erfolgreiches Angebot aufgebaut und dieses an die NPO-Spitex des Kanton Aargau übergeben. Dabei bieten fünf Organisationen spezialisierte ambulante palliative Betreuung an.

Krebsregistrierung: Es braucht aktuelle und verlässliche Daten

Lücken in der Gesundheitsversorgung von Krebsbetroffenen sind nur zu erkennen und zu beheben, wenn man sich auf vollständige, detaillierte und aktuelle Daten über das Auftreten und den Verlauf von Krebskrankheiten abstützen kann.

Diese Tatsache hatte die Krebsliga Aargau im Jahr 2011 dazu bewogen, die Stiftung «Krebsregister Aargau» zu gründen. Seither werden alle neu auftretenden Krebsfälle im Kanton Aargau registriert. Bis heute liegen Erkenntnisse aus über 40’000 Einzelfällen vor. Die Daten dienen als Grundlage für fundierte Entscheide in der Gesundheitspolitik und für konkrete Massnahmen in der Gesundheitsversorgung, schreibt die Krebsliga in ihrer Mitteilung.