Armeedebatte «Es ist ein Armutszeugnis»: Militärpflicht für Frauen – Aargauer Nationalrätinnen nehmen Stellung Eine allgemeine Dienstpflicht könnte das Personalproblem der Armee lösen, findet der Bundesrat. Dass Frauen dereinst auch verpflichtet werden, ins Militär oder den Zivilschutz einzurücken, kommt bei Aargauer Nationalrätinnen unterschiedlich an. Die höchste Schweizerin sieht das Problem eher beim Image der Armee als beim Personal.

Truppenbesuch einer Aargauer Delegation mit FDP-Nationalrätin Maja Riniker beim Infanterie Bataillon 56 auf dem Glaubenberg. Dario Muffler / Jeremy Albrecht / ZVG

Die Armee ist längst keine reine Männer-Angelegenheit mehr, stellungspflichtig sind Frauen aber in der Schweiz bisher nicht. Das widerspreche der Gleichberechtigung der Geschlechter, sagen die Befürworterinnen und Befürworter einer allgemeinen Dienstpflicht. Der Milizdienst in Militär und Zivilschutz müsse sowieso neu überdacht werden, finden andere.

Sie hat es getan: Die heutige SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner ist Teil der Armee (hier bei einem Einsatz mit der KFOR im Kosovo im Jahr 2010). BAD

Der Armee gehen derweil die Soldaten aus, es fehlt ihr an Personal. Der Bundesrat prüft darum bis Ende 2024 zwei Varianten zur Dienstpflicht. Einer der Vorschläge sieht vor, dass die Dienstpflicht auf Frauen ausgeweitet würde. Eine Idee, die bei Aargauer Nationalrätinnen unterschiedlich ankommt - bei den bürgerlichen besser als bei den linken. Am Weltfrauentag haben wir sechs von ihnen befragt.

«Was ich befürworte, ist die obligatorische Teilnahme am Orientierungstag»

Stefanie Heimgartner, Nationalrätin SVP. Gioia Loredana

Stefanie Heimgartner (SVP) gibt einer allgemeinen Dienstpflicht für Frauen kaum Chancen und befürwortet eine solche auch nicht, «da nicht jede Frau die physischen Voraussetzungen erfüllt», so die Nationalrätin aus Baden. «Was ich aber befürworte und auch bereits gefordert habe, ist die obligatorische Teilnahme am Orientierungstag», sagt Heimgartner, die insgesamt drei Armee-Einsätze bei den Swisscoy-Truppen im Kosovo geleistet hatte. Denn viele Frauen würden ihre Chancen in der Armee nicht kennen. «Ich bin überzeugt, dass so einige Frauen für die Armee rekrutiert werden könnten», so Heimgartner.

«Natürlich ist mir die aktuelle Lage sowie der Personalmangel bewusst.» Ihrer Meinung nach sei der Absprung von der Armee in den Zivildienst oder gar in die Untauglichkeit zu einfach. «Dies müsste wieder erschwert werden, um die Personen bei der Armee halten zu können.»

«Jede Person in diesem Land soll der Bevölkerung etwas zurückgeben»

Maja Riniker, Nationalrätin FDP. Alex Spichale

Deutlicher ist die Antwort der freisinnigen Maja Riniker. Die FDP-Nationalrätin steht der Dienstpflicht für Frauen positiv gegenüber. «Meine Grundhaltung ist es, dass jede Person in diesem Land der Bevölkerung etwas zurückgeben soll. Darunter kann man durchaus über die Dienstpflicht für Frauen diskutieren.»

«Eine Verteidigungsarmee ist ein grosses Friedensprojekt»

Marianne Binder, Nationalrätin und Präsidentin Die Mitte Aargau. Alex Spichale

Mitte-Nationalrätin Marianne Binder bläst ins gleiche Horn. «Ich habe, losgelöst von der jetzigen Situation, immer für einen Einbezug der Frauen bei der Dienstpflicht plädiert», sagt sie. Die Dienstpflicht bringe Vorteile wie die Vernetzung und das Erlernen von Führungskompetenzen. «Die Verpflichtung ist ein Gewinn», sagt Binder. Wie genau die Frauen in die Armee miteinbezogen werden, müsse aber natürlich zuerst geprüft werden.

Dass die Diskussion mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder aktuell wurde, wertet Binder als durchaus positiv, auch im Internationalen Kontext: «Neben allem Schrecken, der die Welt mit diesem fürchterlichen Angriff auf die Ukraine erlebt, glaube ich, dass Europa wieder zusammengewachsen ist», sagt die Mitte-Nationalrätin.

Darüber hinaus lobt sie die Schweizer Armee. «Eine Verteidigungsarmee ist ja eigentlich ein grosses Friedensprojekt. Würde das jedes Land so anwenden, gäbe es wohl keinen Krieg mehr», so Binder. Wer Dienst leiste, leiste auch einen Beitrag an dieses Friedenskonzept.

«Das Potenzial der Frauen ist gross, man sollte es nutzen»

Lilian Studer, Nationalrätin EVP, Präsidentin EVP Schweiz. Britta Gut

Eine allgemeine Dienstpflicht finde sie zeitgemäss, eine allgemeine Wehrpflicht sehe sie kritisch, sagt Lilian Studer, Präsidentin der EVP Schweiz. Die Stossrichtung von Bundesrätin Viola Amherd für mehr Frauen in der Armee unterstützt die Nationalrätin.

Die Schweiz würde mit einer allgemeinen Dienstpflicht nichts Neues erfinden, gibt Lilian Studer zu bedenken, «andere Länder sind diesbezüglich offener». Das wäre auch für die Schweiz angebracht, schliesslich würde ein Dienst, den alle für die Gesellschaft leisteten, der anzustrebenden Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern entsprechen: In der Krise werde nicht zwischen Männern und Frauen unterschieden, alle hätten die gleichen Probleme, ob wirtschaftlich oder sozial, so Lilian Studer. Also könnten Frauen genau so wie Männer ihren Fähigkeiten entsprechende Dienste an der Gesellschaft leisten, denn: «Das Potenzial der Frauen ist gross, man sollte es nutzen.»

«Alle sollen Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen»

Gabriela Suter, Nationalrätin SP, Präsidentin der SP Aargau. Chris Iseli

Eine allgemeine Militärpflicht lehnt auch Gabriela Suter, Nationalrätin und Präsidentin der Aargauer SP, ab. Sie würde aber ebenfalls eine andere Art Dienst befürworten: «Es ist Zeit, die Dienstpflicht neu auszurichten, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzupacken», teilt sie mit. Die Pandemie und die Schäden durch die Klimakrise zeigten, wie wichtig die Arbeit für die Allgemeinheit und die Umwelt sei.

Die Aarauerin ist darum bereits aktiv: Suter ist im Unterstützungskomitee der Volksinitiative «für einen Service Citoyen», die fordert, dass alle einmal im Leben einen Einsatz zu Gunsten von Gesellschaft und Umwelt leisten – sei es Zivildienst, Zivilschutz, Militär oder sonst ein Miliz-Engagement. «Alle sollen gemäss ihren persönlichen Fähigkeiten ihren Beitrag leisten und Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen», so Suter.

«Es ist ein Armutszeugnis, unter dem Titel der Gleichberechtigung die Frauen verpflichten zu wollen»

Irène Kälin, Nationalrätin Grüne, Nationalratspräsidentin 2022. Severin Bigler

Die diesjährige Nationalratspräsidentin Irène Kälin hält von einer allgemeinen Dienstpflicht nichts. «Das ist ein absolutes No-Go», sagt sie auf Anfrage. Vorstellen könnte sie sich hingegen die Einführung eines Dienstes am Vaterland, wie es die Volksinitiative «für einen Service Citoyen» vorsieht. «Dies jedoch nur mit absoluter Wahlfreiheit und ohne Priorisierung von Militär und Zivilschutz», sagt die Nationalrätin.

Das würde das beschworene Personalproblem der Armee zwar nicht lösen, aber: «Ich sehe durchaus, dass die Armee ein Image-Problem hat, wenn immer weniger junge Männer ihre Wehrpflicht in der Armee leisten», findet die Grünen-Nationalrätin. Das würde sich auch nicht ändern, würde die Dienstpflicht auf Frauen ausgedehnt. «Es ist darum ein Armutszeugnis, unter dem Titel der Gleichberechtigung auch die Frauen verpflichten zu wollen», so Kälin.