Doktor Alzheimer fragt die Frau: «Wie heissen Sie?» – «Auguste.» – «Familienname?» – «Auguste.» – «Wie heisst ihr Mann?» – Sie zögert zuerst, sagt dann: «Ich glaube… Auguste.» Er bittet sie, «eine Fünf» zu schreiben. Sie schreibt «eine Frau», sagt immer wieder: «Ich habe mich sozusagen verloren.» Alois Alzheimer kann das «klinisch so abweichende Bild» keiner bekannten Krankheit zuordnen. Es muss eine neue sein. Er nennt sie «die Krankheit des Vergessens». Später wird sie umgetauft in Morbus Alzheimer – nach ihrem Entdecker.

Ein Montag im November 1901. In Frankfurt am Main notiert Alois Alzheimer, Arzt in der «Anstalt für Irre und Epileptische», ein Gespräch mit einer Patientin. Die Frau, die vor ihm sitzt, heisst Auguste Deter. Ihr Mann hat sie hergebracht, weil sie einfache Aufgaben im Haushalt nicht mehr erledigen konnte, Dinge versteckte, sich verfolgt fühlte und Nachbarn gegenüber aufdringlich geworden war.

Mut machen

In der Schweiz leben rund 150'000 Menschen mit Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz. Gepflegt werden die meisten von Angehörigen: der Frau, dem Mann, Kindern, Verwandten, Freunden. Rechnet man die Zahl Angehöriger und professioneller Betreuender zusammen, kümmert sich in unserem Land jeder Zehnte um jemanden, der an Demenz leidet. Zwei von ihnen, Käthi, 80, und Ursula, 75, sitzen an diesem sonnigen Septembernachmittag auf einem weissen Ledersofa an einem Glastisch mit Stuck-Füssen. An der Wand hängt ein Albert-Anker-Druck neben kleinen Skulpturen.

Käthi und Ursula wollen nicht, dass in der Zeitung ein Foto von ihnen gezeigt wird. Sie wollen nicht, dass steht, wie sie richtig heissen oder wo im Aargau sich das Wohnzimmer befindet. Sie wollen erzählen, wie es ihnen und ihren Männern, die an Alzheimer erkrankt sind, geht. Sie wollen Mut machen, anderen zeigen, dass das Leben lebenswert bleibt, dass es nebst allem Leid Momente des Glücks und der Fröhlichkeit gibt.

Käthi sagt: «Früher habe ich immer gedacht, so etwas würde ich nie durchstehen.» 2010 erhielt ihr Mann die Diagnose Alzheimer. Am Anfang tat es ihr weh, zu bemerken, wie er sich nicht mehr an Namen erinnert, einfache Dinge im Alltag vergisst. Wie er an Weihnachten emotionslos in der Stube sitzt und nicht versteht, warum man singt. Er hatte viele Sprachen beherrscht, «jetzt ist nichts mehr da». Inzwischen lebt er in einer Institution. Und Käthi sagt: «Wenn ich nicht bei ihm bin, bin ich oft traurig.» Die Tochter habe fast noch mehr Mühe. «Sie erträgt es kaum, Papa so zu sehen.»

Selber könne sie inzwischen besser damit umgehen. «Grad gestern war ich bei ihm. Glace und der ganze Ablauf. Dann habe ich ihn nach oben gebracht, ihm ein Malbüchlein und Stifte in die Hände gegeben. Ich sagte, dass ich jetzt gehe, fragte: ‹Gibst du mir noch ein Kusseli?› Da schaut er auf und sagt: ‹Muah!›»