Welche zwölf NAB-Filialen im Aargau erhalten bleiben – und welche Standorte die CS schliesst

Vor rund drei Wochen hat die Credit Suisse (CS) die vollständige Integration der Neuen Aargauer Bank (NAB) bekannt gegeben. Die Marke NAB verschwindet, im Herz aber will die CS weiterhin nah bei der Aargauer Bevölkerung bleiben. Auch in dem man die zahlreichen Sponsoring-Engagements der NAB weiter- und per 1. Dezember in die CS Region Aargau überführen wolle. Das hat man Ende August angekündigt, genauso wie die Schliessung von 18 Filialen des gemeinsam 30 Filialen umfassenden Netzes.

Am Donnerstagabend wurden die Mitarbeitenden informiert, am Freitagmorgen erfährt nun auch die Öffentlichkeit, welche Geschäftsstellen geschlossen werden. Neben den vier Filialen der CS (Baden, Frick, Aarau und Zofingen), die per 30. November geschlossen werden, werden die NAB-Filialen in Bad Zurzach, Buchs, Fislisbach, Möhlin, Mutschellen, Nussbaumen, Rothrist, Seengen, Sins, Spreitenbach, Unterentfelden, Unterkulm, Villmergen und Wettingen per 22. November aufgehoben.

Zugleich dürfen zwölf Städte und Gemeinden aufatmen. In Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Döttingen, Frick, Lenzburg, Muri, Reinach, Rheinfelden, Wohlen und Zofingen bleiben die Filialen erhalten.