Nach dem Wintersturm Burglind kommt möglicherweise das Hochwasser: Ab Donnerstagmittag bis Samstagmittag könnte der Rhein in den Kantonen Aargau, Zürich und Baselland an exponierten Stellen über die Ufer treten. Laut Naturgefahrenportal des Bundes gilt für diesen Abschnitt die Gefahrenstufe 3. Der Aufenthalt in der Nähe des Rheins ist gefährlich, Fussgänger sollten sich möglichst nicht in der Nähe des Flusses aufhalten.

Am Mittwochmorgen fegte «Burglind» mit teilweise über 100 km/h über den Aargau. Die Bilanz: 80 Feuerwehren im Einsatz, 130 Schadensplätze; 20 gesperrte Strassen; ein Verletzter, eingeschränkter Bahnverkehr. In Teilen des Fricktals sowie in den Zurzibieter Gemeinden Baldingen und Endingen kam es zu Stromausfällen im Netz der AEW Energie AG, die bis zu einer Stunde andauerten.