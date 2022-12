Weisse Pracht Schnee und jetzt auch noch Sonne im Aargau – das sind die schönsten Bilder Der dritte Advent ist da und mit ihm Schnee und Sonne. Winter wie im Märchenbuch also. Haben Sie auch schon ein paar Aufnahmen gemacht? Wir freuen uns auf Ihre Bilder.

Schicken Sie uns Ihre Bilder! Sind Sie auch gerade im winterlich verschneiten Aargau unterwegs? Schicken Sie uns Ihre Bilder: Hier können Sie diese hochladen oder uns per Mail schicken.

Im Aargau ist es schon seit Freitag weiss gezuckert, jetzt aber kommt noch die Sonne dazu. Weihnachten kann also kommen – in der Hoffnung, dass es so schön bleibt. Denn die Neuschneemenge bleibt eher verhalten.

Wer will da nicht spazieren gehen? Leserfoto

Für die Autofahrer gilt es jetzt vor allem, vorsichtig zu fahren, für alle anderen heisst es: Schneebälle werfen, Schneemänner bauen und vor allem viele schöne Fotos machen. Einige haben das schon getan.

So schön ist die Staffelegg/Herzberg. Leserfoto

So etwa SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder, die die Kamera am Sonntagmorgen in Buttwil zur Hand hatte und die zwei wunderbaren Bilder, die daraus entstanden sind, auf ihrem Instagram-Profil zeigt:

Über Instagram haben uns am frühen Nachmittag bereits erst Bilder von Leserinnen und Leser erreicht. Ein wunderbarer Schnappschuss:

Leserbild nach den ersten Schneefällen des Winters 2022/2023 aus Lenzburg zvg / Instagram: theworldofnature_