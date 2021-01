Weil Neujahresapéro ausfällt: Gewerbeverband verschickt 500 Königskuchen und Videobotschaft

Jeweils Anfang Januar treffen sich Aargauer Gewerbetreibenden im Aarauer Kultur- und Kongresszentrum zum Neujahrsapéro. Kontakte werden geknüpft, Ideen ausgetauscht und natürlich Glückwünsche überbracht. Heuer fällt der Anlass dem Coronavirus zum Opfer. Stattdessen richtet sich der AGV-Präsident Benjamin Giezendanner per Videobotschaft an die Mitglieder. Im Hintergrund ist ein Blumenladen zu sehen, in dem gearbeitet wird.

Die ganze Grussbotschaft im Video: