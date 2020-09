Weil die Müll-Sünder sich zu sicher fühlen: Gibt es saftige Bussen bald auch von Rangern und Gemeindemitgliedern?

Der Grosse Rat hat letztes Jahr beschlossen, dass man Littering zur Abschreckung neu mit 300 Franken bestrafen kann. So will er diese Unsitte eindämmen. Bisher wurden allerdings nur wenige solche Bussen verteilt. Mehreren Grossräten von CVP, FDP, SVP, SP, Grünen und EVP reicht das nicht. In einem Postulat (Sprecher ist der CVP-Grossrat und Bauernverbands-Direktor Ralf Bucher) fordern sie eine Ausdehnung des Personenkreises bei Litteringbussen.

Durch die geringe Chance, bei Littering in flagranti ertappt zu werden, bestehe für die Bevölkerung die Verlockung immer noch, ihren Abfall in der Öffentlichkeit, auf Rastplätzen oder auf den Wiesen und in den Wäldern illegal zu entsorgen, schreiben die Grossräte. Da sich die Polizei nicht nur mit Abfallsündern beschäftigen könne, müssen mehr Personen berechtigt werden, Bussen auszustellen, fordern sie. Sie denken an Ranger, Gemeindemitarbeitende oder weitere von der Gemeinde oder dem Kanton beauftragte Personen. Dies funktioniere im Kanton Zug sehr gut.