Weil die Coronazahlen steigen: Aargauer Lehrerverbands-Präsidentin fordert Verbot von Schullagern

«Müssen Personen inkl. Kinder morgen in der Schule Masken tragen? Der Kanton muss eine klare Weisung erlassen. Und zwar JETZT!». Das schrieb der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband am Sonntag auf Twitter, nachdem der Bundesrat die Verschärfung der Coronamassnahmen ab Montag bekannt gegeben hatte .

Schon nach dem Ende der Sommerferien und der Rückkehr der Kinder und Jugendlichen in die Schulzimmer hatte es Kritik am Bildungsdepartement gegeben – auch damals wünschten sich Lehrerinnen und Lehrer verbindliche Vorgaben.

Lehrpersonen können freiwillig Masken tragen im Schulzimmer

Offenbar sei es so, dass die bisherigen Schutzkonzepte in den Schulen mit Abstandsregeln, Händewaschen und fallweise Plexiglasscheiben weiterhin reichen, ergänzt Scholl. Es wäre aus ihrer Sicht aber hilfreich gewesen und hätte für Klarheit gesorgt, wenn das Bildungsdepartement dies kurz bestätigt hätte. Maskenpflicht gilt im Aargau demnach weiterhin nur an Kantons- und Berufsschulen, sowie an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). An der Volksschule sind keine Masken vorgeschrieben.

Scholl sagt, die Frage nach Masken im Schulzimmer werde immer wieder gestellt. «Wir empfehlen allen Lehrpersonen, die sich unwohl fühlen, weil der Abstand nicht immer eingehalten werden kann, selber im Unterricht eine Maske zu tragen.»

Die steigenden Coronazahlen machen Scholl Sorgen. Dies, weil im Aargau Lehrermangel herrscht und die Situation schon in normalen Zeiten angespannt ist. «Die Personaldecke ist ohnehin schon dünn, nun gibt es einige Quarantänefälle, aber auch Ausfälle wegen Grippe», berichtet sie.