Weihnachtsgeschäft An diesen Wochenenden ist dieses Jahr Sonntagsverkauf Der Aargauer Regierungsrat hat die bewilligungsfreien Sonntagsverkäufe festgelegt. Er hat sich auf zwei Adventssonntage festgelegt.

Sonntagsverkäufe sind wichtig für das Weihnachtsgeschäft. Chris Iseli

Dieses Jahr werden die bewilligungsfreien Sonntagsverkäufe am zweiten und dritten Adventssonntag sein, also am 10. und 17. Dezember 2023.

Das hat der Aargauer Regierungsrat so festgelegt. Dabei stützt er sich auf den im Jahr 2012 gefällten und 2018 angepassten Grundsatzbeschluss für bewilligungsfreie Sonntagsverkäufe im Aargau.

Die Daten im Advent sind bindend. Gesuche für Sonntagsverkäufe an anderen Terminen werden nicht bewilligt. Zwei Gemeinden haben allerdings eine Ausnahmegenehmigung: Aufgrund von traditionellen Verkaufsanlässen gelten in Sins und in Wettingen der erste und dritte Adventssonntag (3. und 17. Dezember 2023) als bewilligungsfrei.

Damit ist klar: Es wird auch dieses Jahr nur zwei Sonntagsverkäufe geben. Vergangenes Jahr hatten Grossratsmitglieder einen Vorstoss für drei statt zwei Sonntagsverkäufe eingereicht. Der Chef des Shoppi Tivoli Spreitenbach forderte im Interview mit der AZ sogar vier oder fünf Sonntagsverkäufe pro Jahr. (phh)