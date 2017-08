Weil die beiden Laien sind, bleibt es bei einer Belehrung. Kein Pardon kennt Frei bei Leuten, die die Schiffführerprüfung absolviert haben, die Regeln also eigentlich kennen müssten. Oder bei Rasern. Höchstens 20 km/h sind auf dem Hallwilersee erlaubt, in der Uferzone (bis 300 Meter ab Ufer) nur 10 km/h.

Frei erinnert sich an einen Bootsführer, dem sie über die ganze Seelänge von Mosen bis Seengen nachgefahren seien: «Unser Boot fährt 55 km/h, und wir kamen ihm nicht mehr hinterher.» Doch irgendwann ist der See fertig. Sackgasse. Saftige Busse. Auch zu viel Alkohol am Bootssteuer ist verboten. «Doch das ist kaum ein Problem. Die Leute müssen ja hinterher meist wieder Autofahren.» Auf Höhe Meisterschwanden hält sich ein Paddler-Pärchen innerhalb der Uferschutzzone auf. Französische Touristen.

«Schutzzone! Gelbe Boje!», ruft Frei und gestikuliert. «Da hinten dürft ihr fahren.» Schnell machen sich die beiden davon – so viel Deutsch haben sie also verstanden. Ein paar hundert Meter weiter: Noch ein Pärchen auf einem Paddelboard in der streng geschützten Zone, er rammt fast das Polizeiboot, sie tippt auf dem Handy.

«Lest ihr gerade die Regeln nach?», scherzt Frei. Schärfer wird sein Ton, als die junge Frau keine Lust zeigt, sich die freundliche Standpauke anzuhören und lieber weiter ins Handy starrt. Bei der Weiterfahrt schüttelt Frei den Kopf ob dieser Respektlosigkeit. Eine Verzeigung an die Staatsanwaltschaft gibts auch hier nicht.

Ab Januar 2018 wird es möglich, Verstösse gegen das Binnenschifffahrtsgesetz im Ordnungsbussenverfahren abzuwickeln. Ein Vorteil, findet Frei, «sonst kostet das nur unnötige Gebühren».

Das Gewitter kommt näher. Beim «Delfin» blinkt die Starkwindwarnung. Für die Seerettung ist die Gewässerpolizei zwar nicht zuständig, «aber wenn ein Sturm kommt und wir Böötler treffen, die es nicht mehr ans Ufer schaffen, lesen wir sie natürlich auf», so Frei.

«Andi», sagt Thomas Plüss plötzlich und deutet Richtung Mosen, «was ist das dort?» Frei hält sich den Feldstecher an die Augen: «Jo, chasch go hole!» Zügig steuert das Polizeiboot ein Motorboot an. Sie sitzt am Steuer, er steht auf einem Stand-up-Paddel, das verbotenerweise vom Motorboot geschleppt wird. Wieder ein junges Pärchen. Zu Besuch aus dem Kanton Schwyz beim Firmgötti in Mosen LU, und heute mit dessen Boot unterwegs.

Die Papiere können sie nicht finden. Während Thomas Plüss über Funk eine Halterabklärung macht, kontrolliert Andreas Frei, ob Ausrüstungsgegenstände wie etwa Schwimmwesten oder Anker an Bord sind. Das mit dem Schleppen des Paddelbords sei «nicht optimal», mahnt er. Aber sie seien nicht schnell gefahren – «Also mached mir keis Büro uuf.»

Auf der Rückfahrt nach Birrwil erzählt Andreas Frei, dass er bald Ferien hat. Der begeisterte Motorbootfahrer wird sie teilweise auf dem Hallwilersee verbringen. Was macht er, wenn er in seiner Freizeit Regelverstösse sieht? «Nüt!», sagt er bestimmt, noch bevor die Frage überhaupt richtig gestellt ist. Ausser, es ist etwas Gröberes. Aber sonst? «In der Badehose und ohne Ausweis nimmt mich ja keiner ernst, wenn ich ihn zurechtweise.»