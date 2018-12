Mit einem Vorstoss wollte die grünliberale Grossrätin Ruth Jo. Scheier vergangenen September die Lichtemissionen reduzieren. «Lichtemissionen schaden der Natur und bringen für die allermeisten überhaupt keinen Mehrwert», sagte sie und reichte eine entsprechende Motion ein. Sie forderte, dass die Strassenbeleuchtung auf allen Kantonsstrassen zwischen 24 und 5 Uhr abgeschaltet werde. Diese Abschaltung sollte in einem Reglement festgehalten und flächendeckend, also für den ganzen Kanton, geregelt sein.

Nun hat der Regierungsrat auf die Motion geantwortet: «Von einer undifferenzierten pauschalen, flächendeckenden Nachtabschaltung im ganzen Kanton ist abzuraten», schreibt der Regierungsrat in der Antwort. Abgelehnt wird die komplette Abschaltung vor allem wegen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer: «Die Verkehrssicherheit steht in direktem Zusammenhang mit der Qualität der Beleuchtung.» In der Dunkelheit erreiche das Auge nur zwischen drei und dreissig Prozent der Sehschärfe des Tageslichts, begründet die Regierung die Notwendigkeit der Strassenbeleuchtung. Die Verkehrsteilnehmer könnten so frühzeitig erkennt werden.