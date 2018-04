Bahnhof Aarau, 17 Uhr, Rushhour. Menschen strömen durch den Haupteingang oder hetzen zum Bus. Bei den Veloparkplätzen stehen, etwas versteckt, mehr als ein Dutzend Polizisten. Die meisten sind Mitglieder der Gruppe «Fokus» der Kantonspolizei Aargau und stehen im Einsatz, wenn spezielle Unterstützung gefordert ist.

Doch warum am Aarauer Bahnhof? Dieser ist im Jargon der Kantonspolizei ein «Hotspot», also ein Brennpunkt, an dem hohes Risiko besteht, dass die öffentliche Ruhe und Sicherheit gestört wird. Doch die Fokus-Polizisten sind nicht nur deswegen am Bahnhof im Einsatz.

Denn laut Bernhard Graser, Mediensprecher der Kapo, entstand in den letzen drei Jahren ein neues Problem: «Wir verzeichnen eine deutliche Häufung von Auseinandersetzungen, bei denen Messer als Tatwaffen im Spiel waren. Praktisch ausnahmslos handelt es sich bei den Beteiligten um Asylbewerber, von denen die meisten aus Eritrea oder Afghanistan stammen.»

Überprüfen und sensibilisieren

Etwa 111 Fälle waren es in den letzten drei Jahren, drei endeten gar tödlich. Am Mittwoch erst wurde in einer Asylunterkunft in Gipf-Oberfrick ein Eritreer von einem Landsmann erstochen. Der Täter war der Staatsanwaltschaft wegen Drohung und Gewalt bereits bekannt. Im August letzen Jahres endete ein Streit zwischen zwei Georgiern tödlich. 2016 starb in Aarau ein Iraner nach einer Ausseinandersetzung an Stichverletzungen.

«Die Kantonspolizei hat sich nun dazu entschlossen, betreffend Asylbewerbern und Messern einen Schwerpunkt zu setzen.» Man wolle eine Verhaltensänderung bewirken und vor allem die Asylsuchenden vor sich selbst schützen, sagt Graser.

Er erklärt, wie diese Ziele umgesetzt werden sollen: «Im Rahmen von Kontrollen im öffentlichen Raum oder in ihren Unterkünften werden Asylbewerber vermehrt auf Messer und ähnliche, gefährliche Gegenstände durchsucht.» Auch arbeite man mit dem Sozialdienst zusammen, um die am meisten betroffene Personengruppe, laut Graser also Eritreer und Afghanen, zu sensibilisieren.

Sackmesser wird eingezogen

Vor dem Einsatz am Aarauer Bahnhof war die Fokus-Truppe in der Asylunterkunft Casa Torfeld in Buchs. Dort wurden bei der Kontrolle acht Messer und eine Schere sichergestellt. Auch bei Kontrollen im öffentlichen Raum ziehen die Beamten alle Gegenstände ein, die sich eignen, Menschen zu verletzen – auch legale Gegenstände.