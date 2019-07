Die aussergewöhnliche mutmassliche Sichtung eines anderthalb Meter grossen Kaimans auf dem Hallwilersee sorgt für Gesprächsstoff. Plötzlich soll das Tier am vergangenen Sonntagabend an der Wasseroberfläche erschienen sein und eine Jung-Ente verspiesen haben.

Mittlerweile haben auch gewisse Beizen auf den Hype um das Reptil reagiert. So bietet Kurt Leo Freudemann im Strandbad Seerose in Meisterschwanden seit heute Mittwoch einen Krokodilburger an.

„Das ist kein Jux“, bestätigt er auf Anfrage. Als er von diversen Seiten von der mutmasslichen Krokodilsichtung hörte, dachte er zuerst an ein aufblasbares Tier: „Das sieht man ja oft“, sagt er.