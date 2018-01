Malm gab seine Praxis in Rudolfstetten auf und gründete die Ärztezentrum Mutschellen AG in Berikon. Dort war er Verwaltungsrat und stellte mehrere Ärzte an. Immer wieder gab es Gerüchte, dass Malm auch selber Patienten behandle, also trotz Verbot ärztlich tätig sei. Hinweise gingen unter anderem beim kantonalen Ärzteverband ein, dieser informierte den Kantonsarzt. Im Herbst 2016 reichte das Departement Gesundheit und Soziales eine Anzeige gegen Ingo Malm ein. Die Vorwürfe: Widerhandlung gegen das Gesundheitsgesetz, konkret unerlaubte Berufsausübung.

Hinweise verdichten sich

Fiona Strebel, Sprecherin der kantonalen Staatsanwaltschaft, sagte am Donnerstag auf Anfrage: «Nach ersten Abklärungen verdichteten sich die Hinweise, dass mehr als nur ein Verstoss gegen das Gesundheitsgesetz vorliegen könnte.» Darum habe die Staatsanwaltschaft im Mai 2017 ein Untersuchungsverfahren eröffnet. In der Folge habe man «zur Klärung der Verdachtslage» bei Dritten sachdienliche Unterlagen zusammengetragen. Dies sei bei dokumentenbasierten Wirtschaftsstraffällen die Regel und erforderlich, «um den Beschuldigten mit konkreten Vorhaltungen konfrontieren zu können», wie Strebel sagte.