Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, Autobahn A2 bei Rothrist: Im dichten Abendverkehr kommen die Autos nur langsam vorwärts. Plötzlich drängen sich zwei Autofahrer, welche von Reiden her in Richtung Basel fahren, in die Kolonne. Mehrere Fahrer müssen stark bremsen. Zwei schaffen es nicht rechtzeitig – es kommt zur Auffahrkollision. Verletzt wird niemand.

Die beiden Drängler machten sich aus dem Staub, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Sie seien wegen ihrer riskanten Fahrweise schon vorher aufgefallen. Es handelt sich um ein schwarzes BMW Cabriolet mit SZ-Kontrollschildern und einen unbekanntes weisses Auto. Die Kapo sucht Zeugen (Telefon 062 886 88 88. (mwa)

