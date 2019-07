Rund um den Kanton kam es diese Woche ebenfalls zu mehreren Bränden: am Sonntagabend verhinderte die Feuerwehr in Niedergösgen (SO) einen Grossbrand. Am Freitag brannte ein Steilhang in Murg, Deutschland, nahe der Grenze. Am gleichen Tag geriet in Laufen BL ein grösseres Stoppelfeld in Brand. Die Kosten dürften sich auf 3'200 summieren.