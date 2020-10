Wegen der Coronakrise: Die Aargauer Wirtschaft wurde mit fast einer Milliarde Franken unterstützt

Die Coronapandemie hat der Aargauer Wirtschaft in diesem Jahr stark zugesetzt – und mit den neuen Massnahmen, die seit Donnerstag gelten, drohen für gewisse Branchen weitere Ausfälle. Mitte April, als der Lockdown rund einen Monat dauerte, schnürte der Regierungsrat ein grosses Hilfspaket für die Aargauer Wirtschaft. Insgesamt 150 Millionen Franken stellte der Kanton zur Verfügung, um eigentlich gesunde Unternehmen vor dem drohenden Konkurs zu retten.

Schon diese 150 Millionen Franken des Kantons sind ein hoher Betrag – doch eine Auswertung der AZ zeigt: Insgesamt wurde die Aargauer Wirtschaft in der Coronakrise mit fast einer Milliarde Franken unterstützt. Neben dem kantonalen Hilfspaket gab es Kurzarbeitsentschädigungen und Coronakredite der Banken. Insgesamt summieren sich die staatlichen Hilfen für Aargauer Firmen derzeit auf 938 Millionen Franken, bis Ende Jahr dürfte die Milliardengrenze wohl überschritten sein. Den grössten Posten machen dabei Coronakredite für Aargauer Firmen aus. Diese wurden zumeist von den Hausbanken der Unternehmen vergeben und von Bund oder Kanton abgesichert.

Banken vergaben Kredite von knapp 600 Millionen

Eine aktuelle Umfrage bei der Aargauischen Kantonalbank (AKB), der Neuen Aargauer Bank (NAB) sowie der UBS im Aargau zeigt, dass allein diese drei Banken bisher Kredite von knapp 600 Millionen Franken gesprochen haben.

Die Aargauische Kantonalbank vergab laut Sprecherin Christine Honegger bisher 280,5 Millionen Franken aus den Covid-19-Kreditprogrammen. Am häufigsten gingen Kredite an Handelsunternehmen (ca. 30 Prozent), Unternehmen aus dem Baugewerbe sowie Firmen aus der Gastro-, Hotel- und Reisebranche. Beansprucht haben die Unternehmen laut Honegger bisher rund 60 Prozent der Kreditsumme, also knapp 170 Millionen Franken.