Wechsel Nachfolge von Ruth Humbel geklärt: Andreas Meier rückt für die Mitte in den Nationalrat nach Nach dem Rücktritt von Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel war offen, wer ihre Nachfolge in Bern antritt. Nun ist klar: Es ist der Klingnauer Andreas Meier, der schon vor Monaten aus dem Grossen Rat zurückgetreten war. Zuletzt hatte sich Meier geziert, nun nimmt er in der Frühlingssession Einsitz im Nationalrat

Andreas Meier aus Klingnau tritt in der Frühlingssession die Nachfolge von Ruth Humbel im Nationalrat an.- Stefanie Garcia Lainez

Am Ende der Wintersession 2022 hat Ruth Humbel nach 19 Jahren ihren Rücktritt aus dem Nationalrat erklärt. Nun ist klar: Nachfolger der langjährigen Gesundheitspolitikerin wird Andreas Meier aus Klingnau, der am 27. Februar vereidigt wird.

Unternehmer Meier ist Inhaber der Andreas Meier & Co AG (Weingut zum Sternen, Rebschule Meier AG). Der diplomierte Önologe ist Vizepräsident des Aargauischen Gewerbeverbandes und Verwaltungsrat Aargau Tourismus, wie es in einer Mitteilung der Mitte Aargau heisst. Er ist Vater von drei Töchtern.

Meier sass fünf Jahre im Grossen Rat und trat vorzeitig zurück

Von 2017 bis zum Sommer 2022 hatte Andreas Meier für den Bezirk Zurzach Einsitz im Grossen Rat. Politische Schwerpunkte setzte er in seinen Themen Volkswirtschaft, Steuern, Verkehr und Energie. Er war Vizepräsident der Volkswirtschaftskommission und Mitglied im deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinrat.

Andreas Meier ist Präsident Die Mitte Bezirk Zurzach. Er freut sich auf die neue Herausforderung im Nationalrat und lässt sich in der Mitteilung so zitieren: «Ich steige motiviert in das Wahljahr 2023. Ich bin überzeugt – Engagement lohnt sich.» Er erlebe es in seiner Bezirkspartei und in der kantonalen Partei: «Wir sind uns bewusst, dass wir nur gemeinsam zum Ziel kommen und dass der Erfolg aller der Verdienst jedes einzelnen ist.» Das Miteinander sei die Stärke der Mitte Aargau, sagt Meier weiter.