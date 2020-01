Wechsel an der Berufsschul-Spitze: Hans-Ruedi Hottiger übernimmt das Präsidium

Die Berufs- und Weiterbildung Zofingen (BWZ) hat ein bewegtes letztes Jahr hinter sich – und sie steht vor weiteren markanten Veränderungen. Regelrecht durchgeschüttelt hat die Berufsschule ein einschneidender Entscheid des Aargauer Regierungsrates, der die Berufsschullandschaft umkrempelt.

Die Reform bringt ab dem Schuljahr 2020/2021 zwar neue Berufsfelder nach Zofingen; das KV muss die BWZ aber an Aarau abtreten. Immerhin: Eine KV-Ausbildung wird in der Region dennoch möglich sein. Künftig will die Berner Privatschule Feusi im Bildungszentrum Zofingen (BZZ) eine kaufmännische Handelsschule anbieten.

Parallel dazu laufen die Arbeiten für die geplante Verselbstständigung der Weiterbildungssparte der BWZ. «All diese Neuerungen verlangen nach einer raschen Überarbeitung der BWZ-Strategie», teilt der Stadtrat Zofingen dazu mit; dieser ist als Exekutive der Standortgemeinde verantwortlich für die Berufsschule.

«Die wichtigen Strategiefragen müssen wir jetzt angehen»

Die strategische Neuausrichtung soll nun ein neuer Präsident des BWZ-Schulvorstandes anpacken. Der bisherige Präsident Hans-Rudolf Suter ist auf eigenen Wunsch per Ende 2019 zurückgetreten und hat das Amt an Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger übergeben.

Eineinhalb Jahre vor dem ursprünglichen Zeitplan. Warum gerade zu diesem Zeitpunkt, warum gerade Hottiger? «Dass ich das Präsidium übernehme, war schon seit längerem geplant», sagt der Stadtammann im Gespräch.

Ursprünglich sahen die Pläne des Stadtrates vor, Hottiger erst zum Ende der Amtsperiode des Berufsschulvorstandes als BWZ-Präsidenten zu installieren. Diese dauert bis zum 31. Juli 2021, und Hottiger hat angekündigt, dass er auf Ende 2021 als Stadtammann zurücktreten wird.