Probleme in den Seitentälern

Die Situation im Aargau sei sehr unterschiedlich, sagt Mahr. Seitentäler, welche nicht durch einen grossen Fluss beeinflusst sind, seien am stärksten betroffen. Je weiter talaufwärts, desto ausgeprägter ist das Problem. «Je nach Vernetzung der Wasserversorgung können die betroffenen Gemeinden besser damit umgehen», sagt Mahr. Sollte das Jahr 2019 wieder so trocken werden wie 2018, könnte dies für Dörfer in den Seitentälern zu einem Problem werden: «Der Grundwasserspiegel würde dort einen absoluten Minimalstand erreichen», prognostiziert Mahr.

Ortschaften in den grossen Flusstälern mit mächtigen Grundwasserkörpern wie zum Beispiel dem Aaretal hätten hingegen kaum Probleme. Diese profitierten im Sommer von Wasser aus der Schnee- und Gletscherschmelze in den Alpen, erklärt der Spezialist. Trotz des allgemein tiefen Grundwasserspiegels blickt Mahr verhalten positiv auf den Sommer: «Die Wasserversorgungen sind mittlerweile recht gut vernetzt und können sich momentan noch gut gegenseitig aushelfen.»

Lieber Landregen als Schnee

Schnee im Flachland hilft im Winter hingegen in der Regel nicht viel dabei, den Grundwasserspiegel zu erhöhen, wie Mahr erklärt: «Schnee alleine reicht nicht. Es sieht zwar schnell nach viel aus, aber zehn Zentimeter Schnee entsprechen nur etwa einem Zentimeter Wasser. Am besten sind mehrtägige Landregen.»

Auf einer interaktiven Karte des Kantons kann man online den Grundwasserstand von 20 Aargauer Messstellen nachschauen. Die jeweiligen Messgeräte übertragen jeden Tag die Werte um die gleiche Zeit automatisch an einen Server. Ein Blick auf die Karte zeigt: Im Verlauf der letzten zwölf Monate hat sich der Wasserspiegel in zahlreichen Gemeinden deutlich abgesenkt. Besonders auffällig ist dies beispielsweise in Staffelbach: Der Grundwasserspiegel war am 28. Februar des vergangenen Jahres 437,8 Meter hoch. Heute liegt er nur noch bei 434,6 Metern. Das sind mehr als drei Meter weniger als noch vor einem Jahr. «Drei Meter sind viel», sagt Christoph Mahr.