Was Sie über die neuen Schnelltests im Aargau wissen müssen

Der Schnelltest wird überwiegend bei Personen mit typischen Covid-Symptomen durchgeführt (Husten, Halsschmerzen, Fieber, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns). Der Symptombeginn darf nicht länger als vier Tage her sein. Personen, die hospitalisiert oder besonders gefährdet sind, zum Beispiel Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, müssen nach wie vor einen PCR-Test machen, wenn sie Symptome haben. Gleiches gilt für Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Bei Personen ohne Symptome kommt der Schnelltest nur zum Einsatz, wenn sie eine Warnung der Covid-App erhalten haben oder – in gewissen Ausnahmesituationen – wenn ein Test ärztlich angeordnet wird.

3) Wer führt Schnelltests durch?

Schnelltests beziehen und anbieten dürfen Spitäler, Arztpraxen, Testzentren und Apotheken. Der Entscheid, ob sie die Tests ihren Patientinnen und Kunden anbieten, liegt bei ihnen. Im Aargau haben laut Kantonsärztin Yvonne Hummel seit dem 2. November über 45 Leistungserbringer Schnelltests bezogen; darunter Spitäler, das Institut für Arbeitsmedizin in Baden und Hausärztinnen und Hausärzte. Hummel begrüsst, wenn die Tests an möglichst vielen Orten angeboten werden.

4) Sind die Schnelltests bereits im Einsatz?

An den Spitälern und in den Hausarztpraxen sind die Tests bereits im Einsatz. Das Kantonsspital Aarau setzt sie seit Montag ein. Noch etwas länger dauert es, bis in den Apotheken getestet werden kann. Die Apothekerinnen und Apotheker müssen sich zuerst beim Kanton registrieren und nachweisen, dass das Personal entsprechend geschult ist. Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbandes, sagt, es fänden noch diese Woche Schulungen statt. In einem ersten Schritt würden einige Pilotapotheken die Tests anbieten, später dürften es immer mehr werden. «40 bis 50 Aargauer Apotheken – also rund die Hälfte – kann sich vorstellen, Tests anzubieten.» Wann die erste Apotheke Tests anbieten kann, hänge auch davon ab, wann der Kanton über die Anforderungen an das Schutzkonzept informiert und wie schnell die Tests geliefert werden. «Passiert das schnell, sind wir Ende nächste Woche bereit», sagt Korner.

"Die Apotheker brauchen Vorlaufzeit": Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands, im Interview zu den Schnelltests: