Was ich wissen muss Das Argovia Fäscht gilt als Party vom Jahr – diese 10 Infos sind für mich wichtig Das Argovia Fäscht findet erstmals in Wohlen statt - bietet aber gewohnt Stimmungsmusik. Der Freitag ist neu, der Samstag bewährt. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Zunächst mal die Location. Der Naturschutz, genauer die vom Aussterben bedrohte und im Birrfeld über die Coronapause neu aufgetauchte Feldlerche, hat die Veranstalter gezwungen umzuziehen. Das Argovia Fäscht findet deshalb erstmals in Wohlen statt.

Das Beizlifäscht vom Freitagabend wird zum «Argovia Fäscht 90's Hitmix».

Es gilt als die Party des Jahres, das Argovia Fäscht. So sah gute Laune im letzten Jahr aus. Ledergerber Photography

Das Argovia Fäscht findet am 9. und 10. Juni erstmals in Wohlen statt, nachdem es über Jahre im Birrfeld über die Bühne gegangen war.

Freitag: Das Musikprogramm startet um 18 Uhr. (Details siehe Punkt 8)

Samstag: Das Musikprogramm startet um 14:30 Uhr. (Details siehe Punkt 8)

Der Festivalbereich liegt zwischen dem Waldhaus Chüestelihau und der Waldhütte Fröschenteich, perfekt zu erreichen über die Haltestelle «Wohlen Fulenbach».

Ja, aber ohne Gewähr. Es gibt keine Abendkasse. Tickets sind über Ticketcorner zu beziehen. Es gibt Tickets in vier Kategorieen:

Zwei Tagespass

Stehplatz Ticket

Premium Ticket

VIP Ticket

Hier kann ich Tickets kaufen.

Die Show rollt - die Fans gehen mit. Henry Muchenberger (2022)

Öffentlicher Verkehr: Das Eintrittsticket ist gleichzeitig das öV-Ticket innerhalb des Tarifverbundes A-Welle und bis Zürich in den ZVV Zonen 110, 111, 117, 154, 184. Das Ticket am Freitag ist bis am 10. Juni 2023, um 9 Uhr gültig, das Ticket am Samstag und das Zweitagesticket ist bis am 11. Juni 2023, 9 Uhr gültig. Die Argovia-Fäscht-Haltestelle heisst «Wohlen Fulenbach». Mehr Infos hier.

Nach dem Argovia Fäscht können Besucherinnen und Besucher im Kanton Aargau und Zürich bequem die ganze Nacht mit Extrazügen nach Hause reisen.

Velo: Kostenlose Veloparkplätze befinden sich an der Obere Haldenstrasse direkt Visasvis des Festivalgelände. Der Parkplatz darf bis am Sonntagnachmittag 12.00 Uhr genutzt werden, danach werden nicht abgeholte Fahrräder der Polizei abgegeben.

Auto/Motorrad: Es werden keine Parkplätze für Kraftfahrtzeuge vorhanden sein.

Shuttle: Der Verkehr ab Bahnhof Wohlen bis zum Haupteingang ist nicht für den Autoverkehr gestattet. Weder für Elterntaxis, Taxi oder Uber. Zwischen Bahnhof Wohlen und Festgelände fahren Shuttles.

Kein Bargeld: Am Argovia Fäscht und Beizlifäscht kann nur noch bargeldlos mit Karte bezahlt werden. An allen Bars und Verpflegungsständen kann mit Kredit- und Debitkarten inkl. Postfinance-Karte und Twint bezahlt werden. Wer keine Karte besitzt, kann vor Ort gegen Bargeld eine Guthaben-Karte kaufen und mit einem beliebigen Betrag aufladen.

Am Argovia Fäscht wird es kein Campingplatz geben. Freies Campieren ist nicht erlaubt.

Die Stars: Wann treten welche Musikerinnen und Musiker auf? Hier gehts zum Programm.

Fans am Argovia Fäscht. Henry Muchenberger (2022)

Das Programm vom Freitag:

All day: Mola Adebisi (Moderation)

18:00: East 17

18:40: Rednex

19:20: Captain Jack

20:00: La Bouche

0:40: Caught in The Act

21:20: Masterboy & Beatrix Delgado

22:00: Whigfield

22:40: Oli P.

23:20: DJ Quicksilver

00:20: Turbo B of SNAP!

Das Programm vom Samstag:

14:30 – 15:00: Loi

15:30 – 16:15: Naomi Lareine

16:50 – 17:35: Joya Marleen

18:10 – 19:05: Seven

19:40 – 20:35: Sportfreunde Stiller

21:10 – 22:10: Lo & Leduc

22:55 – 00:10: Hecht

00:45 – 01:40: Symba

Fundgegenstände werden gesammelt. Wer etwas verloren hat, kann sich hier melden.

Ein A-Z mit weiteren Informationen ist hier zu finden.

(jk)