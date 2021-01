Was die Hilfsgelder im Kanton Aargau einem Restaurant konkret bringen

So viel verschiedene Gelder wurden mittlerweile versprochen, dass man schnell einmal den Überblick verlieren kann. Was bringt all das einem Betrieb, ganz konkret?

«Wir wollen für die Unternehmen tun, was wir können.» Das sagte der frischgebackene Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli am Donnerstag zu den Medien . Der Aargau hat soeben die finanzielle Unterstützung für die von Corona gebeutelten Unternehmen erhöht.

Wir stellen uns ein Restaurant vor, irgendwo in einem Dorf im Aargau. Es hat einen Saal und eine kleine Gartenterrasse. An der Wand hängt ein Hirschgeweih. Über Mittag bestellen die Bauarbeiter, die der Strasse um die Ecke einen neuen Belag verpassen, Schnipos. Abends klopfen vier Rentner am Stammtisch einen Jass, während nebenan die Turner des örtlichen Vereins nach dem Training Chicken-Nuggets verdrücken. Es ist ein durchschnittliches, vielleicht eher kleineres Restaurant. In guten Zeiten macht der Wirt einen Jahresumsatz von 510'204 Franken. Mit einer Gewinnmarge von zwei Prozent kann er etwas über 10'000 Franken auf die Seite legen. Das macht einen Gesamtaufwand von 500'000 Franken im Jahr.

Wie steht es um das Restaurant?

Seit knapp einem Monat ist das Restaurant, auf Anweisung des Bundes, geschlossen. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Die Frau des Wirts, die zu 100 Prozent im Betrieb mitarbeitet, bekommt allerdings nichts. Ehegatten haben aktuell keinen Anspruch auf Kurzarbeit. Die Sozialversicherungen seiner Mitarbeiter zahlt der Wirt zudem voll. Fünf Prozent des gesamten Aufwands, den er normalerweise hat, fallen weiterhin an.

Einige der Kühler konnte der Wirt abstellen, die Heizung hat er runtergedreht, neues Besteck schafft er sich bis auf weiteres nicht an. Versicherungen, Stromkosten, Steuern muss er aber weiter bezahlen. Weitere 16,5 Prozent des Aufwands müssen bezahlt werden.

Seinen Vermieter hat der Wirt angefragt, ob er ihm einen Teil der Miete erlassen könne. Das Haus gehört einem Privaten, dieser lebt von den Mietzinsen. Er kann es sich nicht leisten, dem Wirt entgegenzukommen. Er muss die gesamte Miete weiter zahlen. Weitere zehn Prozent des Aufwands sind fällig.

Laut einer Umfrage von Gastro Aargau haben über die Hälfte des Restaurants im Kanton keine Mietreduktion erhalten. Und wer eine Reduktion bekommen hat, musste häufig einen Anteil der Miete weiter bezahlen, fast niemandem wurde die Miete komplett erlassen.

Wir rechnen zusammen: 31,5 Prozent des Aufwands sind weiterhin fällig, obwohl der Wirt alle Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hat und keine neuen Lebensmittel einkauft. Das sind 13'125 Franken, die jeden Monat, in dem er geschlossen haben muss, verschwinden. Jeden Monat schmilzt das Ersparte eines gesamten, guten Jahres und noch etwas mehr dahin.