«Was der Bundesrat vorhat, ist eine Katastrophe»: Gastro-Aargau-Präsident schliesst sein Restaurant über die Festtage

Die Stimmung unter den Aargauern Gastronomen ist drastisch gekippt. Bruno Lustenberger, Präsident von Gastroaargau und Geschäftsführer des Restaurant Hotel Krone in Aarburg, weiss selber nicht mehr weiter: «Was der Bundesrat vorhat, ist nicht korrekt. Es ist eine Katastrophe.»

Die Entscheide und die «Salamitaktik» des Bundesrates machten Lustenberger wütend. Schliesslich hätten die Gastronomen Woche nach Woche immer wieder das umgesetzt, was ihnen vorgeschrieben wurde.

Lustenberger gehen die Ideen aus: «Wenn mich die Wirte fragen, was sie nun tun sollen, weiss ich nicht mehr, was ich ihnen raten soll.» Einzelne Wirte aus dem Aargau hätten ausserdem angekündigt, sich einem Streik anzuschliessen.

Selbst für sein eigenes Restaurant zieht er eine Schliessung in Erwägung: «Wir haben bereits entschlossen, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr nicht mehr aufmachen.» Wenn die Sperrstunde kommt – und davon geht Lustenberger aus – macht er möglicherweise ganz zu. Es mache keinen Sinn mehr: «die Ungewissheit und die Unzufriedenheit unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist gross. Sie wollen arbeiten, aber die Arbeit geht uns aus.»

Die Lehrlinge gehen vergessen

Was Lustenberger zusätzlich wütend macht, ist, dass die Lehrlinge vergessen gehen: «Wir haben in der Schweiz 7000 Lehrlinge im Gastgewerbe. Was machen wir mit diesen?» Man habe sie vergessen.