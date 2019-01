Titus Meier will vom Regierungsrat wissen, welche Bedeutung diese Entsendungsarbeit in der Aargauer Wirtschaft habe und welche Sektoren wie stark davon betroffen sind. Er verlangt detaillierte Angaben dazu, wie viele meldepflichtige Kurzaufenthalter in den vergangenen drei Jahren im Aargau gemeldet wurden. Die Angaben soll die Regierung in den Kategorien «kurzfristiger Stellenantritt», «selbstständigerwerbende Dienstleistungserbringer» und «Entsandte von ausländischen Unternehmen» liefern. Meier fragt weiter, welches Arbeitsvolumen, umgerechnet auf Vollzeitstellen, diese Kurzaufenthalter im Aargau geleistet hätten. Und er fragt, welche Kosten für die Kontrollen in diesem Bereich anfallen. Schliesslich will Meier wissen, wie die Regierung zur möglichen Verkürzung der Voranmeldefrist für ausländische Unternehmen steht. Bisher müssen diese sich acht Tage vor Arbeitsbeginn in der Schweiz bei den Behörden anmelden, künftig sollen es nur noch vier sein.

Wo leistet der Aargau Beihilfen?

Ein umstrittener Punkt im Verhältnis mit der EU sind laut Titus Meier Beihilfen in Form von Subventionen, Steuererleichterungen oder staatlichen Beteiligungen an Unternehmen. Diese sind in der Europäischen Union, von einigen Ausnahmen abgesehen, verboten. Meier will deshalb vom Regierungsrat wissen, welche Beteiligungen und Subventionen des Kantons Aargau in die Kategorie «staatliche Beihilfen» fallen. Weiter fragt er, ob es Beteiligungen und Subventionen auf Stufe der Gemeinden oder Gemeindeverbände gibt, die in dieselbe Kategorie fallen. Schliesslich will er wissen, welche Auswirkungen ein Rahmenabkommen mit der EU auf diese Beihilfen im Aargau hätte.