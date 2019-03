Der Unternehmer und SVP-Nationalrat Hansjörg Knecht hat sich in die Höhle des Löwen gewagt. Ende Februar nahm er an einem Podium mit jungen Klimaaktivisten teil. Die Schülerinnen und Schüler sparten nicht mit Kritik. Für seine Aussage, die Schweiz produziere nur ein Promille der weltweiten Emissionen, das sei eigentlich nur Peanuts, wurde Knecht ausgebuht. Der SVP-Nationalrat sagt, er freue sich, «wenn sich junge Menschen einem der prägenden Themen unserer Zeit annehmen und laut auf ihre Anliegen aufmerksam machen». Ihn störe aber, «dass die Wirtschaft immer wieder ungerechtfertigt in eine dreckige Ecke gestellt wird». Die Wirtschaft mache nämlich schon sehr viel.

Knecht engagiert sich freiwillig

Auch seine eigene Firma, die Knecht Mühle AG, engagiere sich seit über 15 Jahren freiwillig bei der Energie-Agentur der Wirtschaft. Der SVP-Nationalrat schickt der AZ das entsprechende Zertifikat. Darauf heisst es, das Unternehmen setze sich «aus Überzeugung für den nachhaltigen Klimaschutz ein». Mit der Teilnahme am Programm bekenne sich die Knecht Mühle AG «zur aktiven Reduktion der CO2-Emissionen und zur Optimierung der Energieeffizienz».