SVP-Regierungsrätin Franziska Roth hat am Mittwoch ihren Rücktritt bekannt gegeben. Warum gerade jetzt, warum scheiterte die ehemalige Richterin in ihrem Amt und was bedeutet dieser Rücktritt für die SVP Aargau? Der Kommentar von AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli.