Warum Kinogiganten den Aargau umzingeln statt einnehmen

Deshalb werden grosse Einrichtungen sehr oft in Agglomerationsgebieten gebaut: «Beim Standort in Ebikon liegt unser Hauptfokus nicht explizit bei Luzern, sondern bei den umliegenden Regionen bis nach Zug.»

Die kurze Antwort lautet: Sie müssen nicht direkt im Aargau präsent sein, um die dortige Kundschaft abzuholen. Sie sind auch nicht speziell daran interessiert, kleinere Säle aufzukaufen oder zu eröffnen, wie Torsten Wagner, Pressesprecher von Pathé Cinémas, erklärt: «Wir haben Multiplexkinos in Ebikon, Basel, Bern und seit 2019 in Spreitenbach. Der Kanton liegt also perfekt eingebettet im Bermuda-Viereck, wie wir es nennen.» Pathé rechnet für jedes Multiplexkino mit einem Einzugsgebiet von 30 Minuten Anfahrtsweg.

Wo stehen die anderen Grossanbieter rund um den Aargau?

Blue Cinema ist in Basel, Bern und Biel vertreten. Im Oktober hätte Arena Cinemas, die in Zürich sehr präsent ist, ein Multiplexkino in Basel eröffnen wollen, musste aber angesichts der Krise abwarten.

Arena «plane ­Kinos nicht einfach so», wie Geschäftsführer Patrick Tavoli sagt. Das bestätigt auch Wagner von Pathé: «Von der Idee, in Spreitenbach ein Multiplexkino zu bauen, bis zur Eröffnung sind acht Jahre verstrichen.» Pathé hat in drei Jahren 60 Millionen in drei Standorte investiert; die jetzige Strategie sei, die bestehenden Infrastrukturen zu verstärken. Blue Cinema will seine Strategie nicht preisgeben.

Blockbusters statt Arthouse-Cinema

Die Kinogiganten setzen auch einen anderen Fokus als Familienbetriebe und die mit viel Leidenschaft geführten Projekte im Aargau. Arthouse-Filme findet man da weniger. Pathé-Pressesprecher Wagner sagt: