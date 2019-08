Am 20. Oktober ist im Aargau nebst 16 National- und den beiden Ständeratssitzen auch ein vakanter Regierungsratssitz zu vergeben. Dies aufgrund des Rücktritts von Gesundheitsdirektorin Franziska Roth (ex SVP). Lange war spekuliert worden, ob die CVP mit Nationalrätin Ruth Humbel antreten werde.

Humbel ist eine ausgewiesene und sehr kompetente Gesundheitspolitikerin. Ihre Begeisterung für diese Idee schien sich aber in Grenzen zu halten. Darauf deutete schon früh eine Auskunft von Parteipräsidentin Marianne Binder hin, man werde «nicht auf Biegen und Brechen» antreten.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Ruth Humbel will sich auf ihr Nationalratsmandat konzentrieren. Dies teilte ihre Kantonalpartei gestern mit. Denn im Fall einer Wiederwahl im Herbst – an der niemand zweifeln dürfte – winkt der jetzigen Vizepräsidentin der sehr wichtigen nationalrätlichen Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) in der neuen Legislatur das Präsidium. Das reizt Humbel: «Es stehen zentrale Entscheidungen an, etwa zur Altersvorsorge und zur Frage der von mir eingebrachten einheitlichen Finanzierung von Gesundheitsleistungen», so Humbel zur AZ.

Regierungsamt wäre spannend, aber ...

Natürlich wäre ein Regierungsamt sehr spannend, räumt sie ein. Das hätte sie gereizt. Sie war denn auch hin- und hergerissen. Der Entscheid für den Verbleib in der Legislative in Bern stand nicht von vornherein fest. Sie habe die Chancen für beides abgewogen und miteinbezogen, dass im Aargau nächstes Jahr die Gesamterneuerungswahl des Regierungsrats ansteht, sagt sie: «Da hätte ich kaum Zeit, um im Falle einer Wahl im Departement Gesundheit und Soziales erste sichtbare Resultate vorzuweisen, bevor schon der nächste Wahlkampf startet.»