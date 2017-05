Wer spaziert da durch die neuen Räumlichkeiten im «Rotkreuz-Haus» in Aarau? Es ist Henry Dunant höchstpersönlich, der die 125-Jahr-Jubiläumsfeier des Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton Aargau (SRK Kanton Aargau) mit seiner Anwesenheit beehrt. Der Gründervater ist erstaunt über die technischen Hilfsmittel, die im heutigen Pflegealltag eine grosse Rolle spielen. So lässt er sich von SRK-Mitarbeiterin Annie Deiss erklären, wie der Rotkreuz-Notruf funktioniert. «Wenn Sie den roten Knopf auf dem Armband drücken, werden Sie telefonisch direkt mit der Zentrale verbunden», sagt Deiss. Vor allem älteren Leuten, die alleine wohnen, gebe der Sender Sicherheit. «Sie wissen, dass sie in einem Notfall rund um die Uhr Hilfe anfordern können.» Im Aargau sind 1600 Notruf-Sender im Einsatz – Tendenz steigend.

Der Rotkreuz-Notruf ist nur eine von 20 Dienstleistungen, welche das SRK Aargau anbietet. Hunderte Interessierte nutzten den Tag der offenen Tür, um diese besser kennenzulernen. Der Anlass war zugleich Jubiläumsfest und eine einzigartige Gelegenheit, den Hauptsitz an der Buchserstrasse 24 zu besichtigen. Das «Rotkreuz-Haus» wurde erst vor drei Monaten bezogen – der imposante Neubau ist eine Art Geschenk zum 125-jährigen Bestehen.

«Es gibt einen inneren Krieg»

140 Angestellte hat das SRK Kanton Aargau – dazu über 900 Freiwillige. Sie sind das Rückgrat der Organisation. «Ohne sie gäbe es uns nicht», sagt Regula Kiechle, Geschäftsführerin des SRK Kanton Aargau. «Ihre unbezahlte Arbeit ist für uns unbezahlbar.» Ebenso wichtig sind die 55 550 Mitglieder, die jährlich einen Beitrag spenden. «Sie sind auch emotional ein Rückhalt.» Kiechle nutzte den Anlass, um ihnen allen zu danken.

Die Hilfeleistungen des Roten Kreuzes sind nach wie vor gefragt. Zwar sind die blutigen Schlachten wie jene von Solferino, deren Unmenschlichkeit Henry Dunant zur Gründung des Roten Kreuzes bewegte, vorbei – oder zumindest weit weg. Doch Regula Kiechle sagt: «Es gibt auch einen inneren Krieg.» Bei Krankheit, nach einem Unfall oder dem Verlust des Jobs – dann wird der Alltag zum Kampf. Für Betroffene ebenso wie für Angehörige. «Diese Leute kämpfen darum, ihre Würde zu bewahren.» Das Ziel des SRK Kanton Aargau sei es, Zuversicht und Kraft zu geben.

Allzu real ist der Krieg auch für die Flüchtlinge, welche aus Kriegsgebieten in die Schweiz kommen. Hier engagieren sich die 170 Freiwilligen vom Jugendrotkreuz. Die jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 30 Jahren organisieren unter anderem Inputabende für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA). Anja Fend (16) vom Jugendrotkreuz sagt: «Wir können ihnen helfen, Fuss zu fassen und sie zum Lächeln bringen – das ist meine Motivation.» Die Einsätze erweitern den Horizont. Dazu passt, dass der Posten vom Jugendrotkreuz im Dachgeschoss des «Rotkreuzhauses» liegt – mit Panoramablick bis zu den Jurahängen.

Vereinsamung im Alter

Eine Etage tiefer liest Matilda Mösch die Infotafeln zur Patientenverfügung. Sie ist als Besucherin am Tag der offenen Tür, war aber selbst sechs Jahre lang als Freiwillige fürs SRK unterwegs. Dabei wurde sie etwa mit Vereinsamung im Alter konfrontiert. «Ein Besuch und ein einfaches Gespräch können so viel bewirken», sagt sie. Ohne es zu wollen, formuliert sie den Satz, den wohl alle Freiwilligen des SRK Kanton Aargau unterschreiben würden: «Für die eigene Hilfsbereitschaft kommt immer etwas zurück.»