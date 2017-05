Leider ist bei den Kosten keine Besserung in Sicht. Mit dem Blick zehn Jahre voraus erwartet die Regierung bis 2026 im Gesundheitswesen weitere Mehrkosten von 222 Millionen Franken. Im Bereich Volksschule (immer mehr Schüler aufgrund des Bevölkerungswachstums) rechnet sie bis dann mit Mehrkosten von 118 Millionen Franken. In diesen Zahlen sind die Sparwirkungen der Reformmodule, die die Regierung am Mittwoch präsentiert hat, nicht eingerechnet. Je nachdem, was realisiert werden kann, fallen die Kostensteigerungen tiefer aus.