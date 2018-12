Mit Beiträgen aus dem Swisslos-Fonds fördert der Kanton das Aargauer Kulturschaffen. Auf der neusten Liste stehen wieder 41 Kulturprojekte aus allen Sparten, die finanziell unterstützt werden.

Den grössten Beitrag der Herbstausschüttung erhält diesmal die Kantonsarchäologie: 700'000 Franken für die Auswertung der Ausgrabung Lochgasse in Gränichen. Man erhofft sich von der Auswertung, Einblicke in das Leben einer Siedlung in der Mittelbronzezeit zu erhalten. Doch wie genau soll das geschehen? Und warum rechtfertigt das, was die Archäologen an der Lochgasse in Gränichen entdeckt haben, die grosse Unterstützung aus dem Swisslos-Fonds?

Rund 100'000 Fundobjekte

In Gränichen wurden 2016 bis 2017 auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche von rund 10'000 Quadratmetern die Reste einer mittelbronzezeitlichen Siedlung ausgegraben. Es handelt sich um die bisher grösste prähistorische Ausgrabung im Kanton Aarau. Ein Grabungsteam von 15 Personen war während zehn Monaten an der Arbeit. Es war eine klassische Notgrabung vor dem Baubeginn für eine Überbauung mit 100 Wohnungen.

Die Archäologen waren sich einig: Was sie da an der Lochgasse vorfanden, war von ausserordentlicher wissenschaftlicher Relevanz. In der Schweiz ist bisher keine ausgegrabene Siedlung aus der Mittelbronzezeit (ca. 1600–1250 v. Chr.) in dieser Grössenordnung bekannt.