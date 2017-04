Siri lebt im Rollstuhl, ist längst selbstständig geworden, absolviert in Luzern das Masterstudium in Jus. Und Maria Walliser wurde Folsäure-Botschafterin. Im Jahr 2000 gründete Erich P. Meyer, aufgewachsen in Villmergen, heute Unternehmer in Zug, die Stiftung Folsäure Schweiz. Für sie tourt Walliser durchs Land, um Bäckereien und Zulieferer davon zu überzeugen, mehr Vitamin B9, wie die Folsäure auch heisst, einzusetzen.

Und, wie am Donnerstag in Leibstadt, um Betriebe zu ehren, die die das bereits erfolgreich tun. «Ich finde es juhui, dass wir heute hier sind», sagte sie zu den fünf Bäckermeistern, die stellvertretend rund 20 Kollegen in ihren eleganten weissen Bäckerjacken in die Mühle kamen, um ein Zertifikat und eine Flasche Malanser Wein entgegenzunehmen. Der Übergabeort war nicht zufällig gewählt: Die Knecht Mühle AG ist Stiftungsmitglied der ersten Stunde.

Der Geschäftsleiter in der 4. Generation, Hansjörg Knecht, hat zusammen mit der 5. Generation, Neffe und Betriebsleiter Daniel Meier und dem hauseigenen Produktentwickler zuletzt intensiv an neuen Rezeptem mit Folsäurezusatz getüftelt. 18 Varianten wurden erarbeit, «zwei werden wir sicher demnächst auf den Markt bringen», versicherte Knecht.