Efeu wächst schnell. Zuweilen auch zu schnell, zu ungestüm, zu unkontrolliert, wie ein Nachbarschaftsstreit aus dem Aargau zeigt. Am Anfang eines ungewöhnlichen Strafverfahrens stand ein natürliches Phänomen: Eine Pflanze kletterte zwischen zwei Grundstücken in die Höhe, ohne sich dabei um Grenzen und Grundbucheinträge zu kümmern. Der Auftrag an den Gärtner lautete deshalb: Jene Äste des Efeus zurückschneiden, die auf die benachbarte Seite hinüberwachsen. Ein Fehler, und ein teurer noch dazu, wie die Grundstückbesitzer auf der einen Seite der Hecke schon bald merken mussten.

Denn der Nachbar reagierte mit einem juristischen Gegenschlag: Er stellte erst einen Strafantrag wegen «Sachbeschädigung durch Abschneiden/Ausreissen von Efeu», später einen weiteren wegen Hausfriedensbruch. Wie gross der entstandene Schaden war, konnte der Aargauer jedoch nicht beziffern – er müsse sich bei seinem Gärtner nach den Kosten für die Wiederinstandstellung erkundigen, gab er zu Protokoll.

Das bewahrte die vermeintlichen Übeltäter nicht vor der Einvernahme bei der Polizei. Die beiden bestritten die Vorwürfe und sagten aus, sie hätten ihren Gärtner mit dem Entfernen der Äste beauftragt, weil sich ihr Nachbar an diesen gestört habe. Bei einer Vergleichsverhandlung zog Letzterer seine Strafanträge zurück, die Staatsanwaltschaft stellte über ein halbes Jahr später das Strafverfahren ein.

Pech gehabt

Doch da war der Schaden bereits angerichtet, oder genauer gesagt: der Anwalt schon engagiert. Ähnlich schnell wie der Efeu schossen auch die Honorarkosten in die Höhe; je 1332.10 Franken hatten die beiden Beschuldigten in ihre juristische Verteidigung investiert. Doch dann waren plötzlich keine Strafanträge mehr da, gegen die sie sich hätten wehren müssen. Zurück blieben die Anwaltsrechnungen. Weil weder die zuständige Staatsanwaltschaft noch das Aargauer Obergericht ihnen dafür eine Entschädigung zusprechen wollten, wandten sie sich an die obersten Schweizer Richter des Landes.

Allerdings fanden sie auch in Lausanne kein Gehör für ihr Anliegen. Die Begründung in der Kurzfassung: Die Kosten hätten sie sich sparen können – Pech gehabt. Oder wie es im Urteil des Bundesgerichts heisst: Der Beizug eines Rechtsanwalts erscheine «aufgrund des Verfahrensgangs und der Schwere der Tatvorwürfe nicht erforderlich». Bevor überhaupt ein Strafverfahren eröffnet worden sei, hätten sich die beiden bereits juristischen Beistand geholt. «Dafür bestand angesichts der Geringfügigkeit der Vorwürfe kein Anlass.» Ihnen wäre durchaus zuzumuten gewesen, sich wenigstens bis zum Abschluss der Vergleichsverhandlung zu gedulden, halten die Bundesrichter weiter fest – und weisen die Beschwerde ab.

Die juristische Niederlage vor der höchsten Instanz bedeutet für die beschuldigten Efeu-Stutzer: Sie bleiben nicht nur auf ihren Anwaltskosten sitzen, sondern müssen zusätzlich die Gerichtskosten von 1500 Franken übernehmen. Teure Folgen eines einfachen Gärtnerauftrags.

Bundesgerichtsurteil 6B_701/2018 vom 5. November 2018