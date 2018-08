Bisher ist unklar, weshalb die Ju-52 am vergangenen Samstag in Flims abgestürzt ist. Experten gehen davon aus, dass etwas Unerwartetes vorgefallen sein muss, das die Piloten veranlasste, kurz vor dem Absturz eine scharfe Linkskurve einzuleiten.

Der Aargauer Aviatik-Experte Sepp Moser äussert in der «NZZ am Sonntag» nun eine eigene Theorie: Demnach könnte verdampfendes Benzin die Motoren zum Stottern gebracht haben.

«Der Flieger ist am Vortag nach Locarno geflogen und erst am nächsten Tag um vier Uhr nachmittags wieder gestartet. In der Zwischenzeit stand er in der gleissenden Sonnenhitze. Und wurde heiss», führt Moser seine Überlegungen gegenüber «TeleM1» aus.