Warum die Grossratsdebatte erstmals per Livestream übertragen wird

Am Dienstag wird auf der Website des Kantons erstmals eine Grossratsdebatte (ab 14 Uhr) via Livestream übertragen. Ratssekretärin Rahel Ommerli erklärt: «An der Sitzung werden die neu gewählten Grossrätinnen und Grossräte in Pflicht genommen, der neue Ratspräsident wird gewählt. Da wären gern viele Familienangehörige dabei.» Das gehe aber wegen Corona nicht, man sollte ja möglichst Direktkontakte vermeiden.

Damit Angehörige wenigstens virtuell dabei sein können, entschied der designierte Ratspräsident Pascal Furer, diese Debatte live zu übertragen (www.ag.ch/grossrat). Es fielen nur wenige Kosten an, so Ommerli, «weil die Umwelt Arena dafür eingerichtet ist». Danach werde die Nutzung des Livestreams analysiert. Ob es weitere Übertragungen gibt, lasse sich nicht sagen. Klar sei: «Im Grossratsgebäude fehlt diese Infrastruktur, da müsste man zuerst einiges investieren, falls man von dort aus einen Livestream machen wollte», so Ommerli.