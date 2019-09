Stella Ginesi ist Studentin an der Pädagogischen Hochschule und unterrichtet daneben in einem 30-Prozent-Pensum Erstklässler in Neuenhof. Die angehende Primalehrerin hat vorgängig bereits eine völlig andere Ausbildung abgeschlossen: Sie ist Industrial Designerin und machte dabei rasch auf sich aufmerksam. So wurde sie für ihre Bachelorarbeit ausgezeichnet – Ginesi hatte einen leicht reparierbaren umweltschonenden Föhn entwickelt. Später übernahmen die Zürcher Verkehrsbetriebe von Stella Ginesi entworfene Merchandising-Artikel. Der Einstieg in den Beruf war gelungen, die Zukunft schien vielversprechend. Dennoch hat die 26-Jährige sich schon bald vom professionellen Design verabschiedet und beschlossen, Lehrerin zu werden.

Was ist da passiert? «Ich habe rasch gemerkt, dass ich nicht gemacht bin für den Beruf als Designerin», sagt Stella Ginesi. Der Konkurrenzkampf sei hart, und wer bestehen und ein Auskommen finden wolle, müsse von sich selbst und dem eigenen Können sehr überzeugt sein. «Dieses Selbstbewusstsein und das nötige Durchsetzungsvermögen fehlten mir», sagt sie selbstkritisch.

Vielfalt gehört schon längst zum Schulalltag

Nach einigen Schnuppertagen in der Schule war ihr klar, dass sie Lehrerin werden möchte, dass sie in der Arbeit mit den Kindern die Leidenschaft und Freude spürte, die sie bei ihrer Tätigkeit im Berufsleben als Designerin vermisst hatte. So schrieb sie sich ander Pädagogischen Hochschule in Brugg-Windisch ein und begann ihr zweites Studium als Primalehrerin. Ein Entscheid, den die junge Frau bisher nicht bereut habe, sagt sie.