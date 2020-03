Warum der Aargauer Gesundheitsdirektor trotz Schnupfen mit den ÖV zur Arbeit fährt

Mit einem freundlichen «guten Morgen» begrüsst Jean-Pierre Gallati kurz nach sechs Uhr am Freitagmorgen den Journalisten, der an der Bushaltestelle vor seinem Haus in Wohlen bereits auf ihn wartet. Die Hände bleiben in den Taschen des grauen Wintermantels.

Ansonsten färbt die momentane Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus kaum auf den Aargauer Gesundheitsdirektor ab. «Nein, ich habe keine Bedenken, mit den ÖV zur Arbeit zu fahren», sagt Gallati, als er in den fast leeren Bus zum Bahnhof Wohlen einsteigt. Als die kantonalen Gesundheitsdirektoren letzte Woche über den Plan von Bundesrat Alain Berset abstimmten, Veranstaltungen mit über 1000 Personen bis zum 15. März zu verbieten, hatte der Aargauer als einziger gegen ein Veranstaltungs-Verbot gestimmt.

Kritisieren möchte er den Bundesratsentscheid aber nicht. Er kann ihm sogar Positives abgewinnen: «Die Menschen diskutieren über das Corona-Virus und das hat eine präventive Wirkung, sie sind sich der Wichtigkeit der Schutzmassnahmen bewusst.» Das Verständnis in der Bevölkerung sei gross und das Verhalten vorbildlich.

Zeigen die Hamsterkäufe nicht, dass eine gewisse Hysterie um sich greift? «Davon war ich schon überrascht. Aber das hat sich ja auch rasch wieder gelegt, das waren nur wenige, die überreagiert haben.» Er selber und seine Frau hätten sich nicht zusätzlich mit Lebensmitteln eingedeckt.

Gallati trifft im Zug seine Kantonsärztin

Der Bus hat sich zwischenzeitlich zur Hälfte gefüllt, es sind mehrheitlich Jugendliche, manche scheinen mit einem Ohr zuzuhören oder grinsen uns an. Gallati ist in der Gemeinde bekannt, ist er doch in der Nachbargemeinde Waltenschwil aufgewachsen und war lange im Einwohnerrat Wohlen tätig. Von Fremden werde er selten auf das Corona-Virus angesprochen, sagt Gallati. «Tschüss, en schöne Tag», ruft er dem Chauffeur zu, als wir den Bus verlassen.