Heute und morgen Sonntag stehen die Halbfinal- und Finalspiele der diesjährigen «Fromm Swiss Junior Trophy» auf dem Programm. Gespielt wird jeweils ab 10 Uhr morgens auf der Anlage des Tenniscenters Aarau-West in Oberentfelden, wobei in allen drei Alterskategorien noch Schweizer Nachwuchscracks um den Turniersieg kämpfen.

Für Turnierdirektor Freddy Blatter war die diesjährige Ausgabe ein weiterer Schritt Richtung Weltspitze. Innerhalb eines Jahrzehnts stieg das Turnier von Stufe 5 in die Stufe 2 auf. Der Internationale Tennisverband nahm per 2017 für einmal keine Neubewertungen vor, laut Blatter habe man aber deutliche Signale empfangen, 2018 das überfällige Upgrade auf Stufe 1 zu erhalten. Höher sind nur noch die grossen A-Turniere, darunter die vier Grand Slams. Blatter trat einst als Schweizer Top-10-Spieler selber an diesen Turnieren an, holte sechs Schweizer-Meister-Titel, spielte im Davis-Cup.