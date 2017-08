Geld ist in Oberwil-Lieli reichlich vorhanden. Bisher führte die Gemeinde im Bezirk Bremgarten die Rangliste der reichsten Gemeinden im Kanton an. Doch in der Gemeindefinanzstatistik 2016 hat Oberwil-Lieli ein paar Ränge verloren und liegt auf dem fünften Platz. Andreas Glarner, Gemeindeammann und SVP-Nationalrat, ist deswegen aber nicht besorgt. Man habe viel investiert, etwa in ein Feuerwehrgebäude und Kindergärten. «Unsere Infrastruktur ist im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden auf dem neusten Stand», sagt er. Von einer Steuererhöhung sei man auch als nicht mehr reichste Gemeinde weit entfernt. Im Gegenteil: «Wenn der nächste, an dem ich dran bin, nach Oberwil-Lieli zieht, können wir den Steuerfuss noch einmal um zehn Prozent senken.»