Warnschilder in der Lobby, Scherze im Saal: Wie das Corona-Virus den Grossen Rat beschäftigt

Die Schweiz im Banne des Corona-Virus – und der Grosse Rat? In der Lobby hängt vor der Garderobe ein Info-Plakat. Kein Händeschütteln, dafür regelmässig Hände waschen, in die Armbeuge Husten und Niesen, Taschentücher in einen verschliessbaren Eimer. Und so weiter. Der Eimer unter dem Plakat hat keinen Deckel. Und drinnen, im Ratssaal sieht man Politikerinnen und Politiker beim Handshake.

Grossratspräsidentin Edith Saner sagt zu Beginn der Sitzung, die Kantonsärztin habe die Sitzung bewilligt, «aber bitte verzichten Sie auf Händeschütteln, küssen und schmusen». Der Scherz kommt an, die Lacher sind nicht zu überhören. Danach aber wirds ernster, die Aargauische Kantonalbank sorgt für heisse Diskussionen und eine mässige spannende Abstimmung. SVP-Mann Daniel Urech versucht seine Parteikollegen umzustimmen, in dem er den Corona-Teufel an die Wand malt und einen Zusammenbruch der Wirtschaft als mögliche Folge heraufbeschwört.

Mehr beschäftigt das Virus die Politiker nicht. Bis sie sich am Mittag auf den Weg ins Restaurant machen. Ein steriler Duft liegt in der Luft. Am Ausgang des Rathauses steht auf einem Tisch eine Flasche Desinfektionsmittel. Die eine oder der andere putzen ihre Hände damit. Nicht mehr und nicht weniger. (sel)