Aufenthaltsort immer melden

So gross die Freude bei den Asylbewerbern war, so sehr überraschte die Reaktion aus Brittnau. Der «Blick» meldete am Karfreitag: «Gemeinde will Wander-Flüchtlinge stoppen». Zitiert wurde Nadine Sterchi, die für Soziales zuständige Gemeinderätin (SP): Sie habe bereits im Februar festgehalten, dass sie die Idee menschlich gesehen toll finde, aber leider aus rechtlichen, medizinischen und versicherungstechnischen Gründen nicht zustimmen könne.

Sterchi verwies auf Richtlinien des Bundes: Asylsuchende müssten in ihrer Unterkunft übernachten, seien medizinisch nur im Aargau versichert und müssten jederzeit via eingeschriebenen Brief erreichbar sein. Ein enttäuschter Mohammed erklärte: «Sie hat mir klar gesagt, dass die Wanderung nicht geht. Und dass es Konsequenzen gibt». Könnte am Ende die Gemeinde Brittnau das Integrations-Abenteuer verhindern? Was ist die rechtliche Grundlage?

Eine Nachfrage beim Departement Gesundheit und Soziales des Kantons zeigt: Massgebend ist vorab das Asylgesetz des Bundes. Gemäss Artikel 8 sind «Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten.» Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung sofort melden. Departementssprecherin Anja Kopetz sagt: «Der kantonale Sozialdienst wie auch die Gemeinden gehen davon aus, dass sich die Asylsuchenden in den ihnen zugewiesenen Unterkünften aufhalten und auch dort schlafen.» Sei das nicht der Fall, könne die Auszahlung des Verpflegungs- und Taschengeldes eingestellt werden.

Die Unterstützung ist laut Kopetz an die Anwesenheit geknüpft und wird nach Anwesenheitstagen ausgerichtet. Übernachtet ein Asylbewerber auswärts, kann der Sozialdienst davon ausgehen, dass die Person Unterstützung von Dritten erhält und «aufgrund der Subsidiarität der Sozialhilfe» kein Geld vom Kanton benötigt. Heisst: Auswärts schlafen ist nicht gern gesehen, aber möglich – und hat weniger Geld im Portemonnaie zur Folge.