Gabriela Suter, SP Aarau, am Hallwilersee

«Warum in die Ferne schweifen?», fragt Gabriela Suter. Auf der traditionellen Sommer-Velotour machte sie am «landschaftlich wohl schönsten Ort im Aargau» Halt.

Als Leuchtturmprojekt wird etwas Herausragendes bezeichnet. Es dürfte also kein Zufall sein, dass uns Thierry Burkart ein Foto von sich und einem Leuchtturm von der Insel Helgoland in der Nordsee schickt.

Renata Siegrist ist mit ihrem Mann aus dem Osttiroler Deffereggental über den Sellapass ins Südtirol Richtung Cortina gewandert. «Die Hitze war trotz der Höhe in den Dolomiten erbarmungslos», schreibt sie.

Roland Frauchiger beim Wandern in Braunwald (GL). Im Hintergrund der Hausberg Ortstock Er schätzt die vielen tollen Möglichkeiten zum Entspannen in der Natur.

Robert Obrist ist in die Bretagne gereist. Besonders gefallen haben ihm die Landschaften, die Bäder im Atlantik (18°C) und die frischen Fische auf dem Teller.

Ruth Müri schickt Feriengrüsse aus Skrelia, einem bekannten Wandergebiet in Südnorwegen.

In ihren Ferien in Frankreich besuchte Sabine Sutter-Suter das prähistorische Museum in Les

Eyzies-de-Tayac. «Es ist einzigartig und hat viele Fundstücke aus dem Magdalénien», schreibt sie.