Wandern, Reiten, Velofahren: So verbringen Aargauer Politikerinnen und Politiker ihre Ferien

Ralf Bucher verbringt die Sommerferien in den Flumserbergen und geniesst die Zeit mit seiner Familie. Das Bild zeigt ihn mit seinem «jüngsten Spross» Luca bei einer Wanderung. «Kühe im Hintergrund dürfen natürlich nicht fehlen», schreibt Bucher. Auch wenn es nicht seine eigenen sind. Bis auf die Maskenpflicht in der Gondel wegen Corona sei alles wie im letzten Jahr.

Thierry Burkart verbringt die Ferien wandernd, zum Beispiel im Maderanertal UR. Corona hat an seinen Ferienplänen nichts geändert. «Für dieses Jahr waren ohnehin Schweiz-Ferien angesagt», schreibt er.

«Schön, dass man wieder ins Tessin darf», schreibt Marianne Binder. Sie verbringt die Sommerferien mit der Familie in Ascona und ist sportlich unterwegs. Das Foto zeigt sie auf der Strasse vom Monte Verità nach Ronco sopra Ascona.

Maya Bally: Bremgarten

Die Ferien in den Schweizer Bergen stehen noch bevor. Bis es so weit ist, verbringt Maya Bally Zeit mit ihrem Ponyhengst Topnatrejo. Er steht auf der «Fohlenweid» in Bremgarten.