Barbara Portmann, GLP Lenzburg

Barbara Portmann mit ihren Kindern Florian und Fabienne. Das Bild entstand in den Ferien am Genfersee in der Nähe von Noville im Kanton Waadt. Simona Brizzi, SP Ennetbaden

Simona Brizzi unterwegs vom Dorf Tschiertschen GR zum höher gelegenen Zeltplatz der Blauringschar Baden. Sie besuchte mit ihrem Mann die drei Kinder im Sommerlager.

Grüsse aus den Ferien Den ersten Teil unserer Serie finden Sie hier.

Kim Schweri, Grüne Untersiggenthal

Kim Schweri machte Ferien im Reka-Dorf in Sörenberg. Sohn Noé liess sich auf der Wanderung vom Brienzer Rothorn auf die Planalp tragen. Im Hintergrund: die dampfende Brienz-Rothorn-Bahn. Matthias Samuel Jauslin, FDP Wohlen

Matthias Samuel Jauslin hat ein weiteres Stück Europa kennen gelernt. Und zwar mit einem kleinen Camper auf einer Ostseereise von Lübeck bis an die polnische Grenze. Mit einem Übernachtungs-Stopp in Lobbe auf der Insel Rügen. Lelia Hunziker, SP Aarau

Lelia Hunziker verbrachte unverhofft einen Tag in der polnischen Hafenstadt Danzig, weil sie am Strand auf der Halbinsel Hel die Zeit vergass und die Fähre nach Stockholm verpasste. Dafür reichte es für eine Schifffahrt vorbei an der ehemaligen Lenin-Werft (Bild). Gertrud Häseli, Grüne Wittnau

«Spazieren entlang des Ächtelbächleins von Wittnau nach Anwil lüftet den Kopf und inspiriert zu neuen Ideen», schreibt Gertrud Häseli. Barbara Buhofer, Team 65+ Birrwil

Vor 30 Jahren hat Barbara Buhofer am Ticino Musica Lugano selber Kurse besucht und Konzerte gegeben. Dieses Jahr war sie Zuhörerin und schwärmt von den tollen jungen Sängerinnen und Sängern. Daniel Käppeli, CVP Benzenschwil

Daniel Käppeli macht dieses Jahr Ferien in der Schweiz – in der Region Melchsee-Frutt und Titlis. Der Weg war so steinig, dass das Mountainbike stellenweise getragen werden musste. Hansjörg Knecht, SVP Leibstadt

Wie jedes Jahr ist die «Feriendestination» von Hansjörg Knecht die Mühle. Der Juli ist die intensivste Zeit in seinem Familienbetrieb. An Spitzentagen liefern die Bauern über 2000 Tonnen in die Getreidesammelstelle ein. Im Bild beurteilen Knecht und Bauer Toni Peterhans aus Fislisbach die Getreidequalität. Beat Flach, GLP Auenstein

Beat Flach, seine Frau Angélique und ihr Sohn Vincent unterwegs mit dem Zug. Von Wildegg (dem nächsten Bahnhof) gings nach Dresden (Bild) und weiter nach Berlin. Oliver Hunziker, CVP Lenzburg